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【大行點睇】國企內房收購或需配股 摩通指持續反彈需更多好消息

股樓投資 15:18 2022/01/20

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摩通發表報告，認為內房近期房地產政策，將推動內房股及物管股短期反彈，但認為放寬內地房企使用託管資金，主要有利國企及低風險民企，市場需要更多市場復甦的證據，才能支持可持續的估值重估。

同場加映   【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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摩通指，若沒有新的寬鬆信號，加上1月銷售數據疲弱、更多房企違約，內房股股價可能再次轉弱。摩通仍然看好國企內房，但認為風險較低的民企或有更強勁反彈，包括龍湖集團 （00960） 、旭輝 （00884） 及寶龍地產 （01238） ，以及物管股碧桂園服務 （06098） 、旭輝永升服務 （01995） 及金科服務 （09666） 等。

該行又指，國企內房自去年9月一直跑贏大市，目前市盈率離3年高位不遠，而若該類股份收購房地產資產，為保持低槓桿，亦存在配股風險。

 

同場加映    【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

金科服務（09666） 港股 旭輝永升服務（01995） 碧桂園服務（06098） 配股 物業管理股 寶龍地產（01238） 龍湖集團（00960）

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