【NFT】LINE「DOSI」NFT 交易平台　今年首季推出

▲ LINE 今年內推出 DOSI NFT 一站式平台。（LINE 官網截圖）

元宇宙涉及不同領域，其中 NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）發展最受注目。通訊軟件 LINE 宣布將於今年第一季推出 NFT平台 DOSI，以更簡單及一站式平台為賣點，強調用戶可輕鬆自由鑄造 NFT。

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據中央社報道，LINE 的 DOIS 是針對國際市場的 NFT 平台，該平台將支援 8 種語言及預計會於全球 180 個國家推出，現時預計會在首季啟用，據報，LINE DOSI 主要有 3 大功能，包括 DOSI Store、DOSI Wallet 及DOSI Support。

DOSI 三大功能

DOSI Store：是應用程式平台，主力讓用戶加速創造自己的 NFT 作品。

DOSI Wallet：專用電子錢包，結合社群平台，讓用戶參與元宇宙活動，支援信用卡及不同加密貨幣交易功能。

DOSI Support：LINE 的技術支援團隊，協助個人或企業營運NFT 商店平台。

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責任編輯：向頌勤

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