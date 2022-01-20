新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億

NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）市場熾熱，印尼一名男大學生早前出售自拍NFT狂賺700多萬。而新加坡一名美女KOL也將近千張性感自拍及靚相製作成NFT出售，受到網民熱捧，交易額接近半億港元。

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28歲的新加坡KOL Irene Zhao去年成立區塊鏈平台SO-COL，作為內容創作者及網絡名人，將社交媒體内容轉化為NFT及與粉絲互動的渠道。

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Irene早前於Telegram推出用自拍照製作的貼圖，貼圖深受歡迎，在4日内的下載安裝次數達到2,000人次。一名網民邀請Irene合作，將這批貼圖轉化成為NFT。

Irene同意後，他們把貼圖轉化成「IreneDAO」系列共1,106個NFT作品。作品目前平均底價為1.47 以太幣（相當於3.6萬港元），總交易量達2,000 以太幣（相當於4,900萬港元）。

（編按：以太幣價格是按周四中午價格計算）

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印尼大學生Ghozali Ghozalo本月也將過去幾年的近1,000張自拍製作成NFT，交易量接近100萬美元（約780萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲