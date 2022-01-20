【帶你睇盤】屯門上車盤全新裝修　實用兩房501呎　呎價不用1.2萬

屯門樓價向來低水，吸引不少上車客尋寶，而新屯門中心屬區內較大規模的私人屋苑，流轉量向來強勁，而且受惠龐大基建效應，升值潛力可觀。今次介紹的單位是新屯門中心3座低層D室，實用面積501平方呎，兩房間隔，最大賣點是，單位有全新裝修，配套齊全。

單位相

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放盤單位 屯門新屯門中心3座低層D室（物業編號：AN226120） 實用面積 501平方呎 間隔 兩房 叫價 580萬元 賣點 全新裝修、實用兩房、配套齊全、升值之選

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