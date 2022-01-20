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【帶你睇盤】屯門上車盤全新裝修　實用兩房501呎　呎價不用1.2萬

股樓投資 15:31 2022/01/20

分享：

屯門樓價向來低水，吸引不少上車客尋寶，而新屯門中心屬區內較大規模的私人屋苑，流轉量向來強勁，而且受惠龐大基建效應，升值潛力可觀。今次介紹的單位是新屯門中心3座低層D室，實用面積501平方呎，兩房間隔，最大賣點是，單位有全新裝修，配套齊全。 

單位相

    點擊圖片放大
    +6
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放盤單位 屯門新屯門中心3座低層D室（物業編號：AN226120） 
實用面積 501平方呎
間隔 兩房
叫價 580萬元
賣點 全新裝修、實用兩房、配套齊全、升值之選 

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3tHoTWI

註︰ 

  • 以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

新屯門中心 祥益地產 私人屋苑 上車盤

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