【帶你睇盤】屯門上車盤全新裝修　實用兩房501呎　呎價不用1.2萬

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【大行點睇】國企內房收購或需配股 摩通指持續反彈需更多好消息
屯門樓價向來低水，吸引不少上車客尋寶，而新屯門中心屬區內較大規模的私人屋苑，流轉量向來強勁，而且受惠龐大基建效應，升值潛力可觀。今次介紹的單位是新屯門中心3座低層D室，實用面積501平方呎，兩房間隔，最大賣點是，單位有全新裝修，配套齊全。
單位相
|放盤單位
|屯門新屯門中心3座低層D室（物業編號：AN226120）
|實用面積
|501平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|580萬元
|賣點
|全新裝修、實用兩房、配套齊全、升值之選
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註︰
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撰文 : 黃卓賢