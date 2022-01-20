【大行點睇】估值不高受惠內地市場改革 野村續唱好中資金融股

野村發表報告，認為中資金融股及港交所 （00388） ，受惠供給偷改革，在市場有領導地位，財富管理有結構性增長機會，加上公司監管窗佳。該行在中資金融股中，最看好中信證券 （06030） 、平保 （02318） 、財險 （02328） 、招行 （03968） 。

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該行分析指，招行及中信證券在財富管理及資產管理的業務收入在同業中佔比最高，分別達到12%及15%，而港交所及平保則在內地投資者增加家庭資產到長期金融資產、投資更多在股票及養老年金保險的趨勢中受惠。

野村又指，中資金融股估值不高，息率吸引，預計券商、壽險及銀行在今年盈利增長達到10%、19%及8%。

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