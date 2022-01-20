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【2022展望】宏利：香港要持續復甦必須要通關、港股估值低　中央料續維持對科網行業的監管

股市 14:52 2022/01/20

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【2022展望】宏利：香港要持續復甦必須要通關、港股估值低　中央料續維持對科網行業的監管

本港受第五波疫情困擾，宏利投資管理股票部執行總監兼高級組合經理陳景琳認為，香港經濟要持續復甦，必須開放通關，這是主導香港經濟前景的關鍵，雖然現時香港受到變種病毒Omicron影響，政府收緊社交距離限制，但相信隨疫情緩和，零售及服務行業會逐漸恢復。

東方匯理財管：港股盈利料上半年見底【下一頁】

陳景琳稱，港股市場主要由估值及企業盈利推動，現時估值偏低，而盈利增長或到去年高基數影響，因此要審慎選股，發掘一些具增長及估值合理的股份。

宏利：留意科企經營有否符合監管規定

現時不少券商偏好科網股，陳景琳相信，中央為了經濟增長有序及穩定，料會繼續維持對科網行業的監管，因此要密切留意科企經營有否符合監管規定。

保德信固定收益：市場定價已反映內房違約風險【下一頁】

內房股方面，她認為，內房市場應已見底，但消息尚未完全反映於股價上，現時內房股的股價表現參差，所以難言整體內房前景，建議小心選股。

利率政策並不能緩解全球供應的影響

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲指，鑑於中美兩國關係早前多次轉趨緊張，相信至少在中期內，東南亞將成為策略性受惠者，因個別行業有望獲得外國直接投資，其中包括印尼的電池供應商、泰國的汽車企業及馬來西亞的資訊科技供應鏈。

宏利投資管理亞洲區宏觀策略主管Sue Trinh指，上半年通脹料處於令人不安的偏高水平，這或源於全球供應問題，而利率政策並不能緩解全球供應的影響，估計隨聯儲局展開縮減資產購買計劃，美元及美息將出現波動，或令全球流動性受壓。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

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港股 疫情 出入境管制 陳致洲 零售 香港 通脹 美國聯儲局

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