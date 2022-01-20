  • 19°C
香港時間 : 2022120日 (四) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】星巴克撤強制接種令 遵守最高法院裁決

環球社會熱點 16:03 2022/01/20

分享：

美國政府早前要求大型私人企業僱員接種新冠肺炎疫苗，惟上周已被美國最高法院駁回。美國連鎖咖啡品牌星巴克周二（18日）宣布，暫停要求僱員接種新冠疫苗，或接受新冠病毒檢測。據悉星巴克並非首間在美國最高法院駁回政府命令後，暫停強制僱員接種疫苗的公司。

美最高法院駁回私企強制接種 特朗普大讚（第二版） 【下一頁】

在美國擁有22.8萬名僱員的星巴克周二向員工發送備忘錄表示，暫停要求僱員接種新冠疫苗或接受新冠病毒檢測。星巴克營運總監卡爾弗（John Culver）表示，公司尊重法院裁決並決定遵守，但同時鼓勵員工接種加強劑疫苗。卡爾弗亦表示， 僱員工作時不應佩戴布口罩，應使用公司提供的醫用級外科口罩。

星巴克並非首個暫停執行強制接種疫苗的公司，美國通用電氣（General Electric）上周亦表態決定停止執行。據悉通用電氣旗下共有5.6萬名僱員，早前要求員工2月11日前完成疫苗接種。但美國花旗銀行等企業仍保持執行，花旗銀行周三（19日）指99%僱員遵守規定。

聯航CEO讚強制接種新冠疫苗 新確診無已打針重症 【下一頁】

星巴克早前要求僱員在1月10日前告知疫苗接種狀態，公司周三表示逾9成員工已披露，當中絕大部分已完成疫苗接種，但星巴克未有透露尚未接種疫苗僱員人數比例。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

皇牌節目【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】  

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國疫情】個別州份疫情緩和 專家憂未到頂
今日
【美國疫情】個別州份疫情緩和 專家憂未到頂
拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異
今日
拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異
【美國疫情】兩成民眾已染疫 開放免費預訂家居檢測工具
2022/01/19
【美國疫情】兩成民眾已染疫 開放免費預訂家居檢測工具
美國2電訊商同意延遲推5G 避免影響航班
2022/01/19
美國2電訊商同意延遲推5G 避免影響航班
美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」
2022/01/18
美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」

你可能感興趣

【美國疫情】個別州份疫情緩和 專家憂未到頂
今日 12:17
【美國疫情】個別州份疫情緩和 專家憂未到頂
拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異
今日 11:12
拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異
【美國疫情】兩成民眾已染疫 開放免費預訂家居檢測工具
12:08 2022/01/19
【美國疫情】兩成民眾已染疫 開放免費預訂家居檢測工具
傳染病 疫情 疫苗 星巴克 美國 新冠肺炎疫情 病毒檢測 口罩 花旗銀行

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議
【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】英解除強制口罩令等大部分防疫限制（第二版）
【英國疫情】英解除強制口罩令等大部分防疫限制（第二版）
【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間16:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款