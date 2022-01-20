【新冠疫苗】星巴克撤強制接種令 遵守最高法院裁決

美國政府早前要求大型私人企業僱員接種新冠肺炎疫苗，惟上周已被美國最高法院駁回。美國連鎖咖啡品牌星巴克周二（18日）宣布，暫停要求僱員接種新冠疫苗，或接受新冠病毒檢測。據悉星巴克並非首間在美國最高法院駁回政府命令後，暫停強制僱員接種疫苗的公司。

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在美國擁有22.8萬名僱員的星巴克周二向員工發送備忘錄表示，暫停要求僱員接種新冠疫苗或接受新冠病毒檢測。星巴克營運總監卡爾弗（John Culver）表示，公司尊重法院裁決並決定遵守，但同時鼓勵員工接種加強劑疫苗。卡爾弗亦表示， 僱員工作時不應佩戴布口罩，應使用公司提供的醫用級外科口罩。

星巴克並非首個暫停執行強制接種疫苗的公司，美國通用電氣（General Electric）上周亦表態決定停止執行。據悉通用電氣旗下共有5.6萬名僱員，早前要求員工2月11日前完成疫苗接種。但美國花旗銀行等企業仍保持執行，花旗銀行周三（19日）指99%僱員遵守規定。

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星巴克早前要求僱員在1月10日前告知疫苗接種狀態，公司周三表示逾9成員工已披露，當中絕大部分已完成疫苗接種，但星巴克未有透露尚未接種疫苗僱員人數比例。

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責任編輯：李俊儀