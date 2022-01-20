【輝瑞疫苗】美5歲以下兒童料可接種 或要打第3針

全球各地對新冠肺炎疫苗接種要求不同，多數仍未安排兒童接種。美國華府傳染病專家福西表示，預計食品及藥物管理局（FDA）最快下月將批准5歲以下兒童接種輝瑞疫苗，同時有可能需要打第3針。

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福西（Antony Fauci）周三（19日）受訪時透露，希望FDA最快可在2月批准，5歲以下兒童接種輝瑞疫苗。福西更指出，在輝瑞提供的實驗數據中，2至4歲兒童未能產生足夠抗體反應，可能需要接種第3針。

輝瑞於去年計劃，若第3針證實有效，將在今年上半年向美國FDA提交，5歲以下兒童的相關數據。當時，輝瑞曾表示6個嬰兒至4歲大兒童接種3微克疫苗未有任何安全疑慮。

在高傳染度的變種病毒Omicron引發的新一輪疫情，美國兒童感染新冠入院的數目持續上升。截至1月8日為止，美國每10萬名5歲以下兒童中近8人因新冠入院，數目比上月初翻倍。美國疫苗接種計劃中，只剩5歲以下兒童未獲准接種，因此被認為是高危族群之一。

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責任編輯：吳漢培