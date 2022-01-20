▲ 【大行報告】摩通：內房現多個放鬆跡象、內房股短線將大幅反彈 看好6隻內房及物管股

內地近日似有多個放鬆內地房地產措施的跡象，摩根大通認為，中央除降低中國貸款市場報價利率（LPR）外，亦有可能放寬對託管帳戶的限制，相信這些放寬措施，對內房發展商股及物管股的股價短期均有正面作用，但對於託管帳戶的放寬，料僅對於國營內房股及低風險民營內房股有幫助。

摩通料第二季會有更多內房市場復甦證據

摩通指，若內房股要出現持續的估值重估，需要有更多市場復甦的證據，預期會於第二季出現。

「一旦內房股回到早前高位，屆時再沒有新的放寬措施，股價將重拾弱勢，因40大城市1月銷售按年跌四成，預期會有更多內房違約，去年業績疲弱，而且會有更多內房配股的風險。」

摩通稱，偏好國營內房股，因股價表現跑贏大市，自去年9月以來跑贏恒指27個百分點，預期低風險民營內房股短期會大幅反彈，包括龍湖 （00960） 、旭輝 （00884） 、寶龍地產 （01238） 。物管股方面，碧桂園服務 （06098） 、旭輝永升服務 （01995） 及金科服務 （09666） 亦會反撲。部分高風險內房股也可能因平淡倉盤推動而上揚。

建議繼續持有國營內房股

摩通指，對長線投資者來說，建議繼續持有國營內房股，包括華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 等，但相關股份自去年9月已跑贏大市，目前估值已差不多達至3年市盈利的高位。該行估計，若這些防守性高的內房股想從財困發展商中購買資產，為了保持低槓桿，將會進行配股集資。

該行調高中海外目標價至26.5元，評級「增持」；旭輝目標價亦升至6.5元，同為「增持」。

由於置業人士對於內房發展親的流動性更加敏感，預期高風險內房股的合約銷售前景更具挑戰，形成一個惡性循環，出售資產或有助解決流動性，但需要一段時間，因此摩通預期，高風險內房股即使在平淡倉盤下有反彈，反彈時間可能很短暫。

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