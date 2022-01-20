HKRMA 2021智能零售大獎　推動零售數碼轉型　鼓勵業界持續抗疫添商機

隨着新冠肺炎疫情持續，置身抗疫新常態下，網購逐漸成為不少港人的習慣。除了主打網售的品牌外，本港傳統零售業界亦積極引入數碼科技以拓展網上銷售平台，與實體店舖雙軌並行，以吸納更多顧客。為表揚在數碼轉型具卓越表現的零售商，以至推出相關創新項目或解決方案的科技供應商及初創企業，香港零售管理協會（HKRMA）於2020年首辦「Smart Retailing Award智能零售大獎」，期間適逢疫情，2021年獎項推出更獲業界關注得獎方案在推動智能零售方面的價值。獎項旨在嘉許具前瞻性、創新及智能元素的理念及項目，以協助零售業解決在轉型過程中遇上的挑戰及痛點，同時提升顧客體驗。各個獎項根據S.M.A.R.T.為評審準則，即Specific（具體）、Measurable（可衡量）、Attainable（可達成）、Radical（革命性）及Timely（適時），選出成功實施最佳及創新解決方案、應用或項目，為業界樹立楷模，並通過此特刊分享得獎公司的成功實施案例及拓展智能零售的心得，供同業借鏡。

▲ 「2021 HKRMA智能零售大獎」各獎項得主已於2021年12月的「香港零售管理協會年度頒獎禮」中獲頒獎項，謹此再度恭賀各得獎單位。

獎項架構分為



1. 公司獎項



「智能零售科技獎」: 分為科技零售商及科技初創企業兩大組別。

「智能轉型及創新獎」︰參賽對象為零售商。



2. 個人獎項



「智慧零售人才大獎」︰分為「數碼營銷專家」及「電子商務專家」兩大範疇。



得獎名單︰

(特約)