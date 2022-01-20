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丹麥公司研非疫苗形式治新冠 祖高域原是大股東

環球社會熱點 14:23 2022/01/20

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網球男單一哥祖高域因未接種新冠疫苗，被澳洲當局驅逐出境，無緣衛冕澳網公開賽。有外媒揭發，祖高域於去年買入丹麥生物科技公司QuantBioRes 8成股份，而公司主力開發接種新冠疫苗以外、治療新冠病毒的藥物。

法疫苗護照運動員無豁免 祖高域難衛冕法網？ 【下一頁】

丹麥生物科技公司QuantBioRes向路透社證實，祖高域（Novak Djokovic）於2020年6月購入公司八成股份，但拒絕透露作價金額。根據丹麥公司登記資料，祖高域及其妻子分別持有公司40.8%及39.2%股份。

QuantBioRes行政總裁 Ivan Loncarevic表示，目前正研發一種能抑制新冠病毒感染人體的肽物質，預計今年夏季在英國展開臨床實驗，強調公司開發以非疫苗形式治療新冠肺炎。

Loncarevic向英媒指出，自去年11月以來已沒有與祖高域交談，但強調祖高域絕不是反疫苗人士。此外QuantBioRes網站稱，它於2020年7月起開發治療新冠病毒方法。

祖高域未來3年無得入境？澳洲總理話未必 【下一頁】

祖高域發言人未有回應上述消息。祖高域被《福布斯》列為去年全球收入最高的50名運動員之一。據統計，祖高域去年收入達3,450萬美元（約2.7億港元）。

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責任編輯：郭麗明

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