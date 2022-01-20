【英國疫情】約翰遜有家人上周確診 竟係出世5周孻女

英國首相府上周宣布首相約翰遜一名家庭成員確診新冠肺炎，因此約翰遜需取消出訪行程。首相府一直沒有透露約翰遜確診家人的身份。英媒有報道指確診成員竟是約翰遜的幼女羅密，而她上周確診時才剛出世5周。

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約翰遜（Boris Johnson）第3任太太西蒙茲（Carrie Johnson）上月9日誕下女兒，兩人為愛女取名為「羅密·夏洛特·約翰遜」（Romy Iris Charlotte Johnson）。

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英國《每日郵報》（Daily Mail）引述消息人士指，羅密5周大的時候確診新冠肺炎，當時病情一度非常嚴重，但目前情況已好轉。

約翰遜上周宣布有家人確診後，取消原定到訪蘭開夏郡（Lancashire）的行程，也連續數日沒有公開露面。

約翰遜周二（18日）才再度公開露面接受天空電視台（Sky News）採訪，就派對門事件解畫。但英媒形容約翰遜顯得情緒化和沮喪，估計羅密染疫也成為他情緒低落的一部分原因。

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英國國民保健服務（NHS）指，初生嬰兒感染新冠病毒的風險較低，但建議民眾密切留意衛生情況，尤其是與初生嬰兒同住的家庭成員。

NHS指出如有任何人進入寓所，都應該嚴格遵守洗手等防疫措施。當嬰兒出現任何疑似症狀，都要謹慎處理。

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責任編輯：鄭錦玲