【大學排名】THE最國際化大學排名港大蟬聯榜首　科大新上榜排第三

▲ 香港大學蟬聯2022年最國際化大學榜首。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）昨日（19日）公布2022年最國際化大學排名，本港有3間大學打進首10名，其中香港大學蟬聯榜首，新上榜的香港科技大學則列第3名，香港中文大學就由去年的第3名跌至今年的第9名。

有關排名以THE 2022年世界大學排名收集的國際學生及教職員比例、國際合著論文和國際聲譽4個指標編制而成。本港有3間大學上榜，均位列首10名，而港大排榜首。THE表示，港大有超過1.8萬名學生，其中超過43%是國際學生，主要以英語授課，亦旨在培養學生成為世界公民。THE又指，港大制定成為「亞洲全球大學「的願景計劃，擴大其全球影響力並從海外招募更多教職員工和學生。

列第3位的為新上榜的科大，THE指其為世界上其中一間發展最快速的大學，又指出超過三分一學生為國際學生；4個學院均有海外交流計劃，逾45%學生曾到海外作交換生。中大則由去年的第3位下降至第9位。

排名中首10間學校，香港及英國分別佔3間，第2、3位的大學均位於瑞士。

THE 2022最國際化大學排名（部分）

排名 大學 排名變化 1 香港大學 不變 2 蘇黎世聯邦理工學院 不變 3 洛桑聯邦理工學院 新上榜 3 香港科技大學 新上榜 5 牛津大學 跌1位 6 劍橋大學 升1位 6 倫敦帝國學院 跌1位 8 新加坡國立大學 跌2位 9 香港中文大學 跌6位 10 維也納大學 升1位

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記者：黃悅晴