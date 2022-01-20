【大學排名】THE最國際化大學排名港大蟬聯榜首　科大新上榜排第三

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【香港經濟】去年本港GDP經濟增長 大行最牛睇升6.7%
英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）昨日（19日）公布2022年最國際化大學排名，本港有3間大學打進首10名，其中香港大學蟬聯榜首，新上榜的香港科技大學則列第3名，香港中文大學就由去年的第3名跌至今年的第9名。
有關排名以THE 2022年世界大學排名收集的國際學生及教職員比例、國際合著論文和國際聲譽4個指標編制而成。本港有3間大學上榜，均位列首10名，而港大排榜首。THE表示，港大有超過1.8萬名學生，其中超過43%是國際學生，主要以英語授課，亦旨在培養學生成為世界公民。THE又指，港大制定成為「亞洲全球大學「的願景計劃，擴大其全球影響力並從海外招募更多教職員工和學生。
列第3位的為新上榜的科大，THE指其為世界上其中一間發展最快速的大學，又指出超過三分一學生為國際學生；4個學院均有海外交流計劃，逾45%學生曾到海外作交換生。中大則由去年的第3位下降至第9位。
排名中首10間學校，香港及英國分別佔3間，第2、3位的大學均位於瑞士。
THE 2022最國際化大學排名（部分）
|排名
|大學
|排名變化
|1
|香港大學
|不變
|2
|蘇黎世聯邦理工學院
|不變
|3
|洛桑聯邦理工學院
|新上榜
|3
|香港科技大學
|新上榜
|5
|牛津大學
|跌1位
|6
|劍橋大學
|升1位
|6
|倫敦帝國學院
|跌1位
|8
|新加坡國立大學
|跌2位
|9
|香港中文大學
|跌6位
|10
|維也納大學
|升1位
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記者：黃悅晴