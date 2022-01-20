【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演

男團MIRROR成員姜濤人氣持續攀升，一直是廣告界的寵兒，去年更因代言滙豐旗下旗下投資理財「滙豐One」廣告，讓滙豐憑着此廣告一口氣橫掃有「影像廣告界奧斯卡」之稱的兩個大獎。踏入新一年，滙豐再下一城，夥姜濤推出「1.23 Go Goal Day」與客戶同賀新歲，與大家一起訂立和實踐理財目標，姜濤更會「現身」滙豐中環總行外牆向大家大派利是。

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由今個星期日（23日）起至2月15日期間，大家只需使用指定滙豐服務如開戶、投資、保險、消費及用轉數快派利是等，即可享一系列獎賞，並獲得一次抽獎機會，頭獎可獨得12.3萬元「獎賞錢」，二獎亦可贏走1.23萬「獎賞錢」！

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滙豐再度與姜濤合作，為大家帶來連串驚喜：由23日起，姜濤會「現身」港鐵尖沙咀和銅鑼灣地鐵站，1:1 姜濤於短片中更以居家裝向大家展示自己每日如何為實現目標而行動，調整生活步伐，獲得更多靈感，以作品說話；「特大姜濤」燈光匯演亦會不時出現在滙豐總行大廈外牆，讓「姜糖」們野生捕獲姜濤。

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此外，姜濤更會於年初一至年初八（2月1日至2月8日）期間向大家派發「特大利是」，於滙豐總行大廈外牆進行「天降利是雨」燈光匯演，大家只要數出燈光匯演中的利是總數，並將答案留言在滙豐Facebook或Instagram指定1.23 Go Goal Day帖子留言就可參加抽獎，有機會贏得SOGO1,000元現金券。

姜濤陪你過新年，姜糖們別錯過啊！

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記者：張以正