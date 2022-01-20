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【機迷熱話】Google Play Games測試版出爐　Windows 11可玩Android遊戲

科技 16:00 2022/01/20

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Google在去年12月宣布，Windows PC將支援Google Play Games，惟當時並沒有透露任何具體細節，僅指Windows用戶將能夠在他們的PC上，直接從Play商店下載Android遊戲。日前Google官方終於宣布，Windows 11用家可以在PC下載Android遊戲玩，而現時僅在香港、台灣和南韓推出測試版，供用戶遊玩。

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Google表示，玩家需要一個Google的獨立App在Windows 11上加載Google Play Games。然而，並非Play商店中的每一款遊戲都能在Windows 11上使用。測試版將只支援少數遊戲，包括《Mobile Legends: Bang Bang》、《Summoners War》、《生State of Survival: The Joker Collaboration》和《Three Kingdoms Tactics》。

遊戲必須優化  配合鍵盤和鼠標輸入使用

暫時只支援以上遊戲的原因是，這些遊戲都已進行優化，可配合鍵盤和鼠標輸入遊玩，而不是觸摸屏幕。因此，不是所有Google Play商店中的遊戲都對Windows 11默認使用。開發者將需調整他們的遊戲，以支持鼠標和鍵盤輸入，然後他們的作品才能被添加到該App中。

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另外，Google Play Games亦允許玩家在不失去進度的情況下切換設備，在測試版中玩這些遊戲時，他們可以在Android、Chromebook和Windows 11之間進行切玩。

目前還不清楚正式版本的Google Play Games app何時能在Windows 11使用，亦未知道測試版何時才會擴展到美國和歐洲市場，但Google表示很快會分享更多細節。

責任編輯：陳卓賢

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