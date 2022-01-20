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【網絡監管】美國民主黨公布網絡新法案　擬禁監控廣告

科技 14:30 2022/01/20

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美國眾議員Anna Eshoo、Jan Schakowsky和參議員Cory Booker於18日提出《禁止投放追蹤廣告法》（The Banning Surveillance Advertising Act）。（法新社資料圖片）

現時的社交平台滿佈廣告，甚至有些廣告是透過收集用家日常搜尋數據而產生。美國民主黨日前提出新法案，主張禁止Facebook和Google等社交平台追蹤用戶行為來投放廣告，認為該行為達反了美國《通訊規範法》第230條的平台責任保護，提出若出現違法行為需進行罰款。

【網絡安全】信息安全分析師需求增　年收入中位數達80萬港元

據外媒《The Verge》報道，美國眾議員Anna Eshoo、Jan Schakowsky和參議員Cory Booker於18日提出《禁止投放追蹤廣告法》（The Banning Surveillance Advertising Act）。同日，法案主要發起人Anna Eshoo發表聲明指出：「追蹤用戶行為來投放廣告的營運模式是不體面地收集和囤積用家數據」，狠批科技行業當前的廣告模式，認為這助長了虛假信息、歧視、壓制選民、濫用隱私和許多其他網絡問題。

該法案內容更包括，授權聯邦貿易委員會和州檢察長重新審視和定立新的網絡廣告規則，若個人用戶使用Facebook和Google等社交平台時，發現有違規行為並進行起訴，個人用戶即可獲得高達 5,000 美元（約3.9萬港元）的賠償。相信若該法案順利頒布，Facebook和Google多年來的營商模式將徹底改變。

【每日焦點】以色列間諜軟件監視記者、維權人士　美禁EUV光刻機外流中國　有何戰略價值？

【防高科技外流】美阻荷蘭向華售EUV光刻機 　影響哪些芯片應用？

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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社交平台 廣告 網絡通訊 網上服務 歧視 科技行業 貿易 Facebook 廣告 Google

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