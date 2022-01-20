拜登違背競選承諾 提名民主黨金主任駐英大使

美國總統拜登競選時曾承諾，打破多年以大使職位獎勵金主做法。但他周三（19日）提名4個大使人選中，其中美國駐英國大使一職人選為美國民主黨金主哈特利。據悉哈特利曾協助民主黨籌得逾10萬美元（78萬港元），美國傳媒更指拜登已指派25名民主黨金主任駐外大使。

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現年71歲的哈特利（Jane Hartley）是1名女商人，曾在前總統奧巴馬（Barack Obama）任內出任美國駐法國大使，亦曾為民主黨候選人大規模籌款。哈特利仍需美國眾議院舉行聽證會確認任命。哈特利一直是美國民主黨金主之一，曾籌得逾10萬美元。

拜登競選總統時曾指，要打破過往將大使職位獎勵金主做法，並承諾將盡力任命最優秀人選，沒人可根據其捐款而獲得提名。惟《華盛頓郵報》分析發現，若不計算哈特利等另外3個同日提名人士，拜登已提名25個金主出任大使，佔總數的3分1，比例更高於奧巴馬或前總統小布殊（George W. Bush）政府。而前總統特朗普（Donald Trump）雖未公開金主出任大使人數，但外媒指其政治任命比例高於奧巴馬。

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奧巴馬任下的白宮公共參與總監布魯恩（Brett Bruen）表示，對拜登提名多個缺乏外交經驗人士感到震驚。布魯恩指，哈特利過去出任駐法國大使時重要性不高，但現時美國信譽岌岌可危，民眾對拜登政府支持度亦創新低，政府不應外派業餘外交家。

拜登同日亦提名曾與希拉莉（Hillary Clinton）等多名前國務卿共事的Elizabeth Bagley，出任美國駐巴西大使，又提名現任非洲事務局高級顧問Alexander Laskaris，出任美國駐非洲國家乍得（Chad）大使。而拜登另一金主、地產公司Beacon Capital Partners主席Alan Leventhal，則獲提名出任美國駐丹麥大使。

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責任編輯：李俊儀