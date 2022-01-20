  • 20°C
香港時間 : 2022120日 (四) 14:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登違背競選承諾 提名民主黨金主任駐英大使

環球社會熱點 14:14 2022/01/20

分享：

美國總統拜登競選時曾承諾，打破多年以大使職位獎勵金主做法。但他周三（19日）提名4個大使人選中，其中美國駐英國大使一職人選為美國民主黨金主哈特利。據悉哈特利曾協助民主黨籌得逾10萬美元（78萬港元），美國傳媒更指拜登已指派25名民主黨金主任駐外大使。

拜登提名甘迺迪之女及關穎珊 分任美國駐澳洲及伯利茲大使 【下一頁】

現年71歲的哈特利（Jane Hartley）是1名女商人，曾在前總統奧巴馬（Barack Obama）任內出任美國駐法國大使，亦曾為民主黨候選人大規模籌款。哈特利仍需美國眾議院舉行聽證會確認任命。哈特利一直是美國民主黨金主之一，曾籌得逾10萬美元。

拜登競選總統時曾指，要打破過往將大使職位獎勵金主做法，並承諾將盡力任命最優秀人選，沒人可根據其捐款而獲得提名。惟《華盛頓郵報》分析發現，若不計算哈特利等另外3個同日提名人士，拜登已提名25個金主出任大使，佔總數的3分1，比例更高於奧巴馬或前總統小布殊（George W. Bush）政府。而前總統特朗普（Donald Trump）雖未公開金主出任大使人數，但外媒指其政治任命比例高於奧巴馬。

拜登馬克龍10月底會晤 法駐美大使返華盛頓  【下一頁】

奧巴馬任下的白宮公共參與總監布魯恩（Brett Bruen）表示，對拜登提名多個缺乏外交經驗人士感到震驚。布魯恩指，哈特利過去出任駐法國大使時重要性不高，但現時美國信譽岌岌可危，民眾對拜登政府支持度亦創新低，政府不應外派業餘外交家。

拜登同日亦提名曾與希拉莉（Hillary Clinton）等多名前國務卿共事的Elizabeth Bagley，出任美國駐巴西大使，又提名現任非洲事務局高級顧問Alexander Laskaris，出任美國駐非洲國家乍得（Chad）大使。而拜登另一金主、地產公司Beacon Capital Partners主席Alan Leventhal，則獲提名出任美國駐丹麥大使。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

北韓譴責美國制裁 揚言採取更強烈措施
2022/01/14
北韓譴責美國制裁 揚言採取更強烈措施
拜登提名甘迺迪之女及關穎珊 分任美國駐澳洲及伯利茲大使
2021/12/16
拜登提名甘迺迪之女及關穎珊 分任美國駐澳洲及伯利茲大使
美國突逐27俄羅斯外交人員 限1月30日前離境
2021/11/29
美國突逐27俄羅斯外交人員 限1月30日前離境
不獲邀出席民主峰會 俄羅斯怒斥：美國想私有化民主
2021/11/25
不獲邀出席民主峰會 俄羅斯怒斥：美國想私有化民主
塔利班阻多班包機撤離 數百美國人滯留阿富汗
2021/09/06
塔利班阻多班包機撤離 數百美國人滯留阿富汗

你可能感興趣

北韓譴責美國制裁 揚言採取更強烈措施
12:35 2022/01/14
北韓譴責美國制裁 揚言採取更強烈措施
拜登提名甘迺迪之女及關穎珊 分任美國駐澳洲及伯利茲大使
18:38 2021/12/16
拜登提名甘迺迪之女及關穎珊 分任美國駐澳洲及伯利茲大使
美國突逐27俄羅斯外交人員 限1月30日前離境
11:44 2021/11/29
美國突逐27俄羅斯外交人員 限1月30日前離境
外交 政治 拜登 美國 美國民主黨 英國 法國 丹麥 巴西 乍得

下一篇文章

【英國疫情】約翰遜有家人上周確診 竟係出世5周孻女
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間14:00）
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議
【澳網】大坂直美請記者食悶棍 一句冷回祖高域簽證爭議
【英國疫情】英解除強制口罩令等大部分防疫限制（第二版）
【英國疫情】英解除強制口罩令等大部分防疫限制（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款