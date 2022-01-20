【香港空運】DHL公佈香港空運貿易領先指數　　用家疫下盈損比例首次相同

▲ 整體指數於2021年第四季達到3年半內的高位後，本季指數在傳統旺季後稍為下調，但仍錄得自2018年第三季後第2高的數據。（法新社圖片）

整體指數於2021年第四季達到3年半內的高位後，本季指數在傳統旺季後稍為下調，但仍錄得自2018年第三季後第2高的數據。本地空運用家盈利狀況持續改善。是次調查更出現自新型冠狀病毒疫情爆發以來，本地空運貿易用家於盈利狀況的盈損比例首次相同。

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報告顯示，大部份指數輕微下調，很大程度上可能是由於受訪的本地空運用家擔心新一波新型冠狀病毒疫情會影響他們的業務，其次是高昂的運輸成本。跟去年同期相比，農曆新年相關的訂單上升15.8 點至升至43.7 點，反映受訪者對前景正面。

香港非RCEP成員 空運用家表示暫未有影響

同時，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）已於2022年1月1日正式生效，而香港仍未成為成員，因此大部份空運用家表示有關協定暫對業務未有即時影響。

本地空運用家的業務盈利狀況持續改善。2021年第四季，盈餘的空運用家數目錄得自新型冠狀病毒疫情爆發以來最大的升幅。

黎少斌呼籲 香港儘快加入RCEP

生產力局首席數碼總監黎少斌先生表示，「面對疫情再次影響全球、高昂的燃料成本，以及運輸網絡受供應鏈持續失序影響，所有指數於本季輕微向下調整，顯示空運用家對2022年的營商環境更加謹慎」。

他表示，雖然指數稍為下調，加上近期新型冠狀病毒疫情再次升溫，但對市場展望及營商環境的影響至今有限。由於香港企業在處理疫情相關業務中斷方面已有豐富經驗，大多數企業能透過採用電子商務及數碼技術來確保業務及營運不受影響。

有望為「再工業化」提供有利條件

黎少斌續稱，本季調查有80%受訪者表示RCEP的生效對2022年第一季的貨運訂單未有影響，但RCEP 全面落實，勢將進一步深化各成員經濟體之間的商貿關係，香港應儘快加入RCEP，方能保持甚至加強作為地區物流中心的地位。

RCEP也能為香港「再工業化」提供有利條件，讓未與香港簽訂自由貿易協定的現有或未來RCEP 締約經濟體建立相關協定，例如日本、南韓，幫助「香港製造」的產品打開它們的市場。

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責任編輯：李智美