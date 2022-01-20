收息股比拼　長江基建1038 vs 電能實業006點揀？

本地收息股為不少穩健投資者的首選，期望中長綫持有能賺息兼賺價。光大新鴻基國際證券策略師伍禮賢（Kenny）為大家拆解業務多元化的長江基建（01038），以及在歐洲業務較多的電能實業（00006）。以業務基本面而言，中長綫收息哪隻會較佳？立即點擊收看／收聽。【按此速睇買賣策略】

**重溫《ET開市直擊》內房再炒上前景點睇 內地食品股新年旺不旺？**【按此速睇－附time code】

Time code

01：00 - 港股今日焦點速覽

01：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：09 - 亞太股市早段市況速報

03：36 - 道指連跌4個交易日 美股跌定未？

07：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：57 - 恒指24000點水平爭持 港股突破24500點才有力轉勢

09：37 - 中長綫對港股不太悲觀 今年有望挑戰27500點阻力

10：18 - 美債息非港股的核心因素 港股今年核心因素是甚麼？

11：00 - 科技股翻生港股才翻生

11：40 - 新春消費旺季短綫可關注內地食品股 中長綫亦受惠國策

13：39 - 發改委力谷春節旺季消費 消費股可受惠

13：59 - 消費股睇好啤酒股、乳業股 長綫睇好華潤啤酒（00291）、蒙牛乳業（02319）

14：47 - 春節旺季短綫睇好中國旺旺（00151）、達利食品（03799） 康師傳（00322）、統一企業（00220）

16：33 - 中國旺旺（00151）、達利食品（03799）咩價位買入？目標價多少？

18：36 - 觀眾問股：康師傅（00322）未有貨甚麼價位可入？中長綫可賺息賺價？

19：49 - 觀眾問股：蒙牛乳業（02319）未有貨可否炒底？

22：00 - 內險股有冇力追落後？

22：54 - 要留意做壽險的股份去年下半年復甦不明顯 財險復甦更快

26：00 - 內險股仍受內房拖累 宜第二季才開始留意部署

26：23 - 內險股看好中國平安（02318）、中國財險（02328）、中國人保（01339）

27：36 - 港股開市前市況速報

29：47 - ET個股推介：中國神華（01088）

32：14 - 港股開市初段市況速報

33：10 - 內房股政策放寬不足以令板塊回暖 內房股最大停滯點在哪？

36：10 - 內房復甦最快都要第二季

37：42 - 觀眾問股：中糧家佳康（01610）是否新年消費股？可炒節日氣氛？

39：17 - 觀眾問股：碧桂園服務（06098）55元有貨前景如何？

40：20 - 觀眾問股：建設銀行（00939）6.25元有貨怎處理？

41：58 - 內地最新LPR速報

42：35 - 內地放水符合市場預期 第二季內地貨幣政策有機會回復正常

43：57 - 觀眾問股：內地減息放水是不是內銀股末日？

45：51 - 觀眾問股：中國人壽（02628）15.3元買入可以上望多少？

49：23 - 觀眾問股：美團（03690）246元有貨 沽貨換馬騰訊（00700）好不好？

51：23 - 觀眾問股：今年車股仍有得炒？持有GX中國汽車（02845）點睇？

52：56 - 觀眾問股：汽車股點睇？吉利汽車（00175）、比亞迪（01211）、永達汽車（03669）

54：05 - 觀眾問股：贛鋒鋰業（01772）前景點睇？甚麼價位可買入？

55：39 - 觀眾問股：瑞聲科技（02018）發盈警 46元有貨現在止蝕好嗎？

57：27 - 觀眾問股：中遠海控（01919）15.6元有貨上望多少？15.4元有貨要走嗎？

59：40 - 觀眾問股：中國電力（02380）4.2元有貨 持貨抑或沽貨？

1：00：38 - 觀眾問股：收息股點揀？長江基建（01038）vs 電能實業（00006）

1：01：41 - 港股開市初段市況速報

1：02：25 - 消息股：中石油（00857）、瑞聲科技（02018）、安踏體育（02020）、海豐國際（01308）、中鋁國際（02068）

1：03：51 - 財經日誌提提你