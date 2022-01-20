【退休調查】AIA：78%年輕受訪者預期退休儲備不夠開支　儲備缺口中位數約258萬元

友邦 （01299） 香港公佈「AIA理想退休生活調查」第13期結果，調查1122名18至65歲擁有最少一個強積金賬戶的在職港人，調查特別探討18至29歲年輕新世代的退休投資新態度。調查發現，78%年輕受訪者的預期退休儲備不足以應付其理想退休生活開支，儲備缺口中位數達258.2萬元。

友邦指調查顯示，有80%受訪新世代同意活在當下，敢想敢做，即所謂「You Only Live Once – YOLO」。75%受訪新世代認為實現眼前短期目標或願望，比為未來退休作準備重要，比率較整體受訪者為高。

調查又發現，分別有65%及62%受訪新世代對創業及投身斜槓族有興趣。當中，90%同意應為退休及醫療作好規劃，能減輕追夢壓力；惟高達60%無清晰退休儲蓄或投資計劃；45%不知道創業或斜槓族須作強積金供款。

另外，76%新世代認為養兒防老觀念過時、54%新世代寧養寵物不生育；70%新世代認為短炒回報比長線投資吸引；24%新世代表示現有或曾投資於新興資產，例如虛擬貨幣；49%新世代表示有打算將來投資於新興資產；70%新世代認同ESG（環境、社會和企業管治）投資理念，高於整體受訪者的62%；70%新世代希望未來的退休投資有可持續投資成分。

籲增強積金自願性供款及考慮購買自願醫保

友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡提醒新世代，勿忘做好退休理財及醫療規劃，應管理好強積金賬戶、按投資目標和風險承受能力增加強積金自願性供款。同時亦要有足夠醫療保障，按需要及能力考慮購買自願醫保。

劉家怡續指，創業或斜槓族生涯彈性高，但收入未必穩定，故有餘力時可善用強積金可扣稅自願性供款，享受扣稅好處。若決定不生育，未來退休生活的保障有機會少了一層支援，要謹記做好長遠和全面的退休規劃。此外，無論是否投資新興資產，最重要認清資產特性及相關風險，時刻做好風險管理，亦不忘作長線部署，透過長時間定期定額投資加上複息效應，及早為退休生活作更好準備。

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記者﹕余倩敏