▲ 【e利是】八達通推電子利是、夥「癲噹」推賀年貼圖 首2萬名八達通App新客可獲38元獎賞

疫情下多家銀行、支付工具加強推廣電子利是，八達通公司今（20日）公布，會在於八達通App内的八達通銀包推出「e利是」功能。八達通更聯同本地卡通人物「癲噹」，推出多款賀年應節貼圖，八達通用戶發送「e利是」外，可透過癲噹賀歲貼圖及潮語祝福向親友賀年。

八達通表示，為鼓勵客戶使用「e利是」，1月20日起首2萬名透過八達通 App 登記「轉數快」銀行轉賬服務的新客戶，並成功派發一封「e利是」或增值八達通卡， 可獲贈38元獎。

八達通表示，在1月26日至3月2日（年廿四至正月三十），八達通App「e利是」可循3方式派發：

1. 直接嘟「e 利是」落八達通卡

用戶可用八達通App，直接將「e利是」嘟入對方的八達通卡。八達通公司表示，即使小朋友未能親身拜年，用戶仍可透過八達通App遙距向家長和親友發送「e 利是」，再由家長和親友直接將「e利是」嘟入小朋友的八達通卡。

2. 連結抽利是或發送利是

用戶可以為「e利是」自訂不同金額及數量，親友透過連結可抽「e利是」。親友按「e利是」收款後就可即時增值八達通卡。

3. 掃二維碼（QR Code）抽利是

用戶可以為「e 利是」自訂不同金額及數量，對方只需掃 QR Code， 就可以面對面即時抽利是。

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