【第五波疫情】港府禁晚市堂食　外賣餐廳1月按年月賺逾50%

▲ 本地爆發第五波疫情，有專營外賣的餐廳生意不受影響，並不跌反升。（湯致遠攝）

本地爆發第五波疫情，專營外賣燒味的潮汕招牌鹽焗雞創辦人陳錦坤表示，由於餐廳專營外賣，去年第四季生意額按年增長10%至20%。並解釋，天氣較寒冷，客人一般不喜歡在家煮飯，加上禁堂食後令他們的選擇減少，更願意購買現成的食物。

他續稱，1月份受惠餐廳晚市禁堂食，生意額按年增長超過一半，位於大埔的店舖最旺，升幅超過一倍。由於農曆年是銷售燒味的旺季，他假設年初四後限聚令放寬，預料今年首季生意額也按年增長約2成。

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事實上，近日外送平台戶戶送公布，有關餐廳的營商信心指數。調查中展望今年首季，73%受訪餐廳認為，經濟及餐飲業情況不甚樂觀。本地餐廳經營信心不足，皆因人力成本、租金和其他營運開支均輕微上升。44%受訪餐廳表示，租金有所上升，55.9%則稱租金維持不變。

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然而，本地餐飲業在農曆年間，也有26%受訪餐廳對堂食收入有信心。鄰近尖沙咀商業區的「number9coffee」創辦人陳瑋樑亦認同並指出，去年第四季生意因上班族在家工作而下跌，尤以11月至12月跌幅最為嚴峻。惟他強調，營商要遇難越難，客人減少便專注研發和提高產品的質素，同時舉辦多項活動，吸引客人到店內消費。

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記者：馬意文