【頂級規格】蘋果Mac Pro盛傳年底發表 標誌Apple Silicon兩年過渡期結束

著名蘋果爆料者Dylan於其Twitter透露，蘋果（美：AAPL）將於今年第四季推出旗艦級的Mac Pro桌面電腦，預料新機將會配備最頂級的M1系列晶片而非M2晶片，這亦標誌著Apple Silicon兩年的過渡期正式結束。根據AppleTracker網站的紀錄，Dylan現時的爆料準確度為77.5%，因此他的消息具備頗高的參考價值。

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綜合不同消息，預計蘋果將會採用MCM多晶片封裝技術，將多枚M1 Max處理器合而為一，從而達致Mac Pro機種所需的運算效能。由兩枚M1 Max組成的M1 Max Duo，將可配備多達20個處理核心及64個顯示核心，並對應最多128GB統一記憶體；至於由四枚M1 Max組成的M1 Max Quadro，將可配備多達40個處理核心及128個顯示核心，並對應最多256GB統一記憶體。

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現時蘋果旗下大部分電腦產品線，包括MacBook Air、MacBook Pro、Mac Mini及iMac（24吋），均已由x86架構的Intel處理器，轉換至自行研發的ARM架構M1系列晶片，只剩下Mac Pro尚未轉換。

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責任編輯：嚴浩文