港股大勇恒指半日升561點　ATM造好、美團升近7%

港股未有跟隨美股下跌，恒生指數半日大升561點，升幅超過百分之二，以接近半日高位收市，報24689點。國企指數半日升240點，升幅接近百分之三，收報8682點。大市成交增加，半日成交金額912億元。

「ATMJ」全綫造好 美團升近7%

龍頭科網股全綫造好，帶動科技股指數表現跑贏大市，半日錄得超過百分之三升幅，收報5830點。

美團 （03690） 股價表現亮麗，半日升近百分之七，報229.2元。其次是京東集團 （09618） ，股價錄得超過百分之五升幅，半日收報295.8元。

騰訊 （00700） 升近半成，收報463元；阿里巴巴 （09988） 升超過百分之四，收報129.7元。

明源雲升幅冠科指 快手突破50天線

軟件服務股明源雲 （00909） 半日大升近1成，成為升幅最大的科指成分股，半日收報18.5元。

而短視頻直播平台快手 （01024） ，半日升幅有百分之6.6，收報89.3元，升穿50天線水平。

內房及物管股繼續造好

市場消息指，內地計劃放寬房地產企業預售資金使用，內房及物管股顯著造好噚日臨近港股收市偷步炒起，今早繼續炒上。

碧桂園服務 （06098） 急升超過一成三，半日收報48.2元，成為半日升幅最大藍籌。碧桂園 （02007） 就成百分之6，報7.09元。

融創 （01918） 中國升一成一，報10.52元；世茂集團 （00813） 亦升超過一成，報6.2元。

安踏發盈喜 股價升逾6%

安踏體育 （02020） 發布盈喜，預料去年盈利增長超過四成半，刺激股價今早升過百分之六，報119.9元。

相反，發出盈警既瑞聲科技 （02018） ，股價就急插一成，成為半日跌幅最大藍籌，收報28.85元。