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【兒童疫苗】5至11歲兒童明起可預約接種科興疫苗　復必泰疫苗2月9日才開始預約

Hot Talk 12:48 2022/01/20

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【兒童疫苗】5至11歲兒童明起可預約接種科興疫苗　復必泰疫苗2月9日才開始預約

第五波疫情下，政府加快兒童疫苗接種時間表。政府宣布，5至11歲兒童可由1月21日開始接種科興疫苗，預約服務由上午8時開始；兒童接種復必泰疫苗則由2月9日開始預約，2月16日開始接種。供應復必泰疫苗的復星醫藥 （02196） 中午升1.7%，報35.25元。

中學下周一起暫停面授課堂直至農曆年假後【下一頁】

政府會為學校提供特別預約服務

政府會為學校提供特別預約到社區疫苗接種中心或學生健康服務中心和接送服務，以及安排新冠疫苗流動接種站到校提供外展接種服務，為學童接種科興疫苗。家長或監護人也可自行為兒童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。

兒童接種第一劑與第二劑科興疫苗需隔28日

至於衞生署的柴灣、藍田、沙田、屯門及西環學生健康服務中心，1月21日起擴展科興疫苗接種服務，涵蓋中小學生。家長或監護人請於辦公時間內致電預約。合資格人士亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約接種科興疫苗。兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗需要相隔28日。

兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗隔12個星期

另外，因應兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，按聯合科學委員會聯同專家顧問團的建議，兒童接種第一劑與第二劑復必泰疫苗應相隔12個星期，政府將會在港島、九龍和新界共設立3間兒童社區疫苗接種中心，為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。

僅3間疫苗接種中心供兒童接種復必泰疫苗

香港兒童醫院及圓洲角體育館一樓多用途主場的兒童社區疫苗接種中心，將由醫院管理局營運，自2月16日開始提供服務。港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心，將由香港大學營運，由2月24日開始提供服務。

除兒童社區疫苗接種中心外，5至11歲兒童不能在其他地方接種復必泰疫苗。由2月9日起，家長或監護人可於網站為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心接種，政府亦會為學校提供特別預約到指定兒童社區疫苗接種中心和接送服務。

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港股 疫情 科興 BioNTech 疫苗 兒童醫院 港怡醫院 復星醫藥（02196） 衞生署

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