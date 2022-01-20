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【MIRROR熱潮】JOOX TOP聽推介全年榜　MIRROR成大贏家　年度TOP聽推介本地歌曲Edan、姜濤、 Anson Lo、Ian獲佔一半

商業 13:13 2022/01/20

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MIRROR成為本地熱潮，其成員在JOOX的年度排名榜中奪得多項獎項。

MIRROR成為本地熱潮，也被認為重新帶起本地年輕人收聽廣東歌的習慣。音樂串流平台JOOX於昨晚公布「2021年度JOOX TOP聽推介全年榜」，並指出MIRROR和其成員為大贏家，奪得多個獎項。

【四天工作制】為期6個月　英國30間公司參與「四天工作制」實驗

2021年度JOOX TOP聽推介全年榜，由平台的點播數字、專業評審和樂迷投票評選產生。當中，10名「JOOX年度TOP聽推介本地歌曲」（見表），MIRROR成員佔一半席位。而JOOX年度TOP聽推介女歌手和男歌手，分別由鄭欣宜和張敬軒奪得。

【串流音樂】Spotify全球最多串流音樂訂戶　YouTube Music年增50%訂戶

JOOX年度TOP聽推介本地歌曲
排名 歌手 歌曲
1 Edan 呂爵安 E先生連環不幸事件 
2 張敬軒 俏郎君
3 姜濤 Dear My Friend
4 Anson Lo 盧瀚霆 不可愛教主
5 Edan 呂爵安 小諧星
6 Ian 陳卓賢 DWBF
7 林家謙 神奇的糊塗魔藥
8 MC 張天賦 反對無效
9 Mike 曾比特 我不如 
10 鄭欣宜 先哭為敬

2021年IU單曲Celebrity　成TOP聽推介K-Pop首位
韓流文化的潮流也持續，BLACKPINK、防彈少年團（BTS）、IU仍是港人喜愛。JOOX年度TOP聽推介K-Pop（見表）之中，IU憑歌曲Celebrity奪冠。

JOOX年度TOP聽推介K-Pop
排名 歌手 歌曲
1 IU Celebrity
2 Lisa LALISA
3 ITZY In the morning

【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場　CEO：為贏新一代歡心

另外，JOOX吹水台開台後，去年有超過33萬用戶參與觀看，香港用戶創建吹水台次數更達37,000次。據統計，最受歡迎的吹水台為Edan呂爵安和Jer柳應廷宣傳新歌，最高峰時期成功吸引超過6,400人同時收看。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

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