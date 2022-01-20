【MIRROR熱潮】JOOX TOP聽推介全年榜　MIRROR成大贏家　年度TOP聽推介本地歌曲Edan、姜濤、 Anson Lo、Ian獲佔一半

▲ MIRROR成為本地熱潮，其成員在JOOX的年度排名榜中奪得多項獎項。

MIRROR成為本地熱潮，也被認為重新帶起本地年輕人收聽廣東歌的習慣。音樂串流平台JOOX於昨晚公布「2021年度JOOX TOP聽推介全年榜」，並指出MIRROR和其成員為大贏家，奪得多個獎項。

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2021年度JOOX TOP聽推介全年榜，由平台的點播數字、專業評審和樂迷投票評選產生。當中，10名「JOOX年度TOP聽推介本地歌曲」（見表），MIRROR成員佔一半席位。而JOOX年度TOP聽推介女歌手和男歌手，分別由鄭欣宜和張敬軒奪得。

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JOOX年度TOP聽推介本地歌曲 排名 歌手 歌曲 1 Edan 呂爵安 E先生連環不幸事件 2 張敬軒 俏郎君 3 姜濤 Dear My Friend 4 Anson Lo 盧瀚霆 不可愛教主 5 Edan 呂爵安 小諧星 6 Ian 陳卓賢 DWBF 7 林家謙 神奇的糊塗魔藥 8 MC 張天賦 反對無效 9 Mike 曾比特 我不如 10 鄭欣宜 先哭為敬

2021年IU單曲Celebrity 成TOP聽推介K-Pop首位

韓流文化的潮流也持續，BLACKPINK、防彈少年團（BTS）、IU仍是港人喜愛。JOOX年度TOP聽推介K-Pop（見表）之中，IU憑歌曲Celebrity奪冠。

JOOX年度TOP聽推介K-Pop 排名 歌手 歌曲 1 IU Celebrity 2 Lisa LALISA 3 ITZY In the morning

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另外，JOOX吹水台開台後，去年有超過33萬用戶參與觀看，香港用戶創建吹水台次數更達37,000次。據統計，最受歡迎的吹水台為Edan呂爵安和Jer柳應廷宣傳新歌，最高峰時期成功吸引超過6,400人同時收看。

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責任編輯：馬意文