【MIRROR熱潮】JOOX TOP聽推介全年榜　MIRROR成大贏家　年度TOP聽推介本地歌曲Edan、姜濤、 Anson Lo、Ian獲佔一半

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【四天工作制】為期6個月 英國30間公司參與「四天工作制」實驗
MIRROR成為本地熱潮，也被認為重新帶起本地年輕人收聽廣東歌的習慣。音樂串流平台JOOX於昨晚公布「2021年度JOOX TOP聽推介全年榜」，並指出MIRROR和其成員為大贏家，奪得多個獎項。
【四天工作制】為期6個月 英國30間公司參與「四天工作制」實驗
2021年度JOOX TOP聽推介全年榜，由平台的點播數字、專業評審和樂迷投票評選產生。當中，10名「JOOX年度TOP聽推介本地歌曲」（見表），MIRROR成員佔一半席位。而JOOX年度TOP聽推介女歌手和男歌手，分別由鄭欣宜和張敬軒奪得。
【串流音樂】Spotify全球最多串流音樂訂戶 YouTube Music年增50%訂戶
|JOOX年度TOP聽推介本地歌曲
|排名
|歌手
|歌曲
|1
|Edan 呂爵安
|E先生連環不幸事件
|2
|張敬軒
|俏郎君
|3
|姜濤
|Dear My Friend
|4
|Anson Lo 盧瀚霆
|不可愛教主
|5
|Edan 呂爵安
|小諧星
|6
|Ian 陳卓賢
|DWBF
|7
|林家謙
|神奇的糊塗魔藥
|8
|MC 張天賦
|反對無效
|9
|Mike 曾比特
|我不如
|10
|鄭欣宜
|先哭為敬
2021年IU單曲Celebrity 成TOP聽推介K-Pop首位
韓流文化的潮流也持續，BLACKPINK、防彈少年團（BTS）、IU仍是港人喜愛。JOOX年度TOP聽推介K-Pop（見表）之中，IU憑歌曲Celebrity奪冠。
|JOOX年度TOP聽推介K-Pop
|排名
|歌手
|歌曲
|1
|IU
|Celebrity
|2
|Lisa
|LALISA
|3
|ITZY
|In the morning
【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場 CEO：為贏新一代歡心
另外，JOOX吹水台開台後，去年有超過33萬用戶參與觀看，香港用戶創建吹水台次數更達37,000次。據統計，最受歡迎的吹水台為Edan呂爵安和Jer柳應廷宣傳新歌，最高峰時期成功吸引超過6,400人同時收看。
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責任編輯：馬意文