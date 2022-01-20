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湯加奧運持旗手急籌282萬賑災 仍與父親失聯

環球社會熱點 12:38 2022/01/20

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南太平洋島國湯加上周發生海底火山爆發，海底光纖電纜亦在爆發中受損，令外界至今仍未清楚當地災情。曾為湯加擔任兩屆奧運持旗手的型男運動員陶法杜夫亞迅速為家鄉，籌得超過50萬澳元，但他亦坦言仍未能聯絡到父親。

湯加海底火山爆發 日本掀2.7米巨浪 【下一頁】

新西蘭勞動人口短缺 或重開邊境 【下一頁】

38歲的陶法杜夫亞（Pita Taufatofua）本周初時，已為湯加災民發起網上眾籌，尋求善款協助家族賑災及災後重建，表明首批款項將贈予最有需要人士﹑基建及修復受損學校。結果至周四（20日），善款金額超過50萬澳元（約282萬港元）。

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陶法杜夫亞曾於周二（18日）發文，指火山爆發至今，仍未能與身為哈派群島（Haapi Island）首長的父親取得聯絡。不過，陶法杜夫亞透過家人得知，主島上家族成員及祖屋安全。

由於通訊未完全恢復，湯加政府至今只在周二發出聲明，確認今次天災中暫時有4人死亡，其中一人為英國婦人，預計死亡人數將陸續出現。湯加官員形容，今次是意想不到的災難。湯加領事館亦發放當地Nuku’alofa災後被火山灰席捲的照片。

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責任編輯：吳漢培

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