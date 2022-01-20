【內房危機】融創近日如期兌付兩筆共42.5億公開市場產品　首季已無債券到期

▲ 【內房危機】融創如期兌付兩筆共42.5億公開市場產品 首季已無債券到期

融創 （01918） 據指 近日已如期償還兩筆合計約42.5億元人民幣債務，據內媒從多位消息人士指，所償還的債券是一筆33.15億元境內可回售私募債，以及一筆9.36億元境內資產抵押證券（ABS）。此次兌付後，融創首季度已無公開市場債務到期。融創股價今日低位反彈11%，報10.52元。

惠譽調低融創評級至BB-展望負面，財務靈活性下降，可見 【下一頁】

內媒指，由國泰君安作為受託管理人的融創房地產集團有限公司2016年非公開發行公司債券（第一期）「16融地01」債券，期限5+1+1年，將於2022年1月24日兌付回售部分的本金，融創已於1月19日將本次回售部分的本金及利息共計33.15億全額劃付至中證登賬戶。

而 由申萬宏源作為管理人的申萬宏源-融創集團應收賬款資產支持專項計劃 「21融創優」，期限1年，將於2022年2月9日到期兌付，融創已於今日（1月20日）將本次優先級本金、收益及相關費用9.36億元全額劃付至專項計劃賬戶。

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編輯：姚卓然