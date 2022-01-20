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【e利是】WeChat Pay HK推電子「姓氏利是封」　設50種常見姓氏（圖集）

Hot Talk 12:33 2022/01/20

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【e利是】WeChat Pay HK推電子「姓氏利是封」　設50種常見姓氏

疫情再起多家銀行力推電子利是功能，騰訊 （00700） 旗下電子支付工具WeChat Pay HK也宣布推出更多利是設計，鼓勵市民以電子支付方式派發利是，包括今年新增的「自家姓氏利是封套」，用戶可製作WeChat Pay HK電子姓氏利是封，現時有5款利是封底以及50個常見姓氏選擇。

圖看WeChat Pay HK姓氏利是流程和設計

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WeChat Pay HK表示，用戶在WeChat Pay HK發利是時選擇自家姓氏及利是封底，製作獨一無二的自家姓氏利是封套，便可用於發送利是，而農曆新年期間轉數快（FPS）亦支持使用姓氏利是封套。

WeChat Pay HK也會繼續推出「畫圖利是」功能，用戶派發利是時可選擇福虎或其他預設題目，收款者成功畫出指定圖案才可拆開利是。

另外，WeChat Pay HK也繼續與企業合作推出「企業專屬電子利是封套」，並透過兒童教育及康復機構「協康會」舉行「新春童心童願」利是封設計比賽，選出4份作品印製成實體利是封。

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