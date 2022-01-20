【石Sir午市閒談】今日推介雅生活服務｜鐵塔、龍源電力、碧桂園、李寧、小鵬汽車最新部署

恒生指數中午收報24689點，升561點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介雅生活服務 （03319） ，另亦會分析鐵塔 （00788） 、龍源電力 （00916） 、碧桂園 （02007） 、李寧 （02331） 、小鵬汽車 （09868） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

05：37 – 鐵塔 （00788） 升破1.10元有望轉勢

08：30 – 龍源電力 （00916） 升破18.70元才好

10：09 – 碧桂園 （02007） 政策變利好

11：18 – 李寧 （02331） 宜守76.00元

12：59 – 小鵬汽車 （09868） 升多回調

14：07 – 雅生活服務 （03319） 政策變利好

15：35 – 推介股表現記錄

16：09 – 過去7日解答問題記錄

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