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【石Sir午市閒談】今日推介雅生活服務｜鐵塔、龍源電力、碧桂園、李寧、小鵬汽車最新部署

股市 12:30 2022/01/20

分享：

恒生指數中午收報24689點，升561點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介雅生活服務 （03319） ，另亦會分析鐵塔 （00788） 、龍源電力 （00916） 、碧桂園 （02007） 、李寧 （02331） 、小鵬汽車 （09868） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

05：37 – 鐵塔 （00788）           升破1.10元有望轉勢

08：30 – 龍源電力 （00916）    升破18.70元才好

10：09 – 碧桂園 （02007）     政策變利好

11：18 – 李寧 （02331）     宜守76.00元

12：59 – 小鵬汽車 （09868）    升多回調

14：07 – 雅生活服務 （03319）     政策變利好

15：35 – 推介股表現記錄

16：09 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 雅生活服務（03319） 中國鐵塔（00788） 龍源電力（00916） 李寧（02331） 小鵬汽車－W（09868） 石鏡泉
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