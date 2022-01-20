  • 20°C
香港時間 : 2022120日 (四) 12:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

開記招唔攰要求加時 拜登力證健康：我做到掌上壓

環球社會熱點 12:34 2022/01/20

分享：

拜登於周三（19日）發表上任美國總統一周年演説。拜登已79歲，自上任以來外界一直關注其健康狀況。拜登於周三演説的記者會上，表示自己仍未感到疲倦又主動要求加時。拜登更力證自己身體很好，笑言他可即場做掌上壓。

拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異 【下一頁】

美媒報道，拜登（Joe Biden）於記者會上站立了一個半小時，仍然表現得精神充沛。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

拜登似乎答問題答到意猶未盡，仍想繼續與在場記者交流。他甚至主動詢問記者答問環節有無需要加時，又指自己最少可以答多20分鐘問題，再返回辦公室繼續工作。

拜登更站在台上笑道：「我仍然企得到，非常好。」（I can still stand. It’s amazing.）記招開了接近2小時後，拜登更開玩笑指他可以當場做掌上壓。

拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」 【下一頁】

在場有右翼媒體記者詢問，為何有部分美國人認為拜登在神智方面不適合做總統管治美國。而拜登則以直接回擊：「我點知道。」（I have no idea.）

有記者更詢問拜登2024年爭取連任時，會否仍然選擇副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為其競選拍檔時，拜登也明確表示會。

美國總統拜登不時出現口誤，屢次遭反對派攻擊其年齡及精神狀態。拜登對上一次是於本月11日，前往佐治亞州一間大學演說期間，誤稱賀錦麗為總統（president）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異
今日
拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異
拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」
今日
拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」
【美國疫情】拜登免費派口罩 擴大新冠試劑供應
2022/01/14
【美國疫情】拜登免費派口罩 擴大新冠試劑供應
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
2022/01/12
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
拜登發表國會暴亂1周年演説 批評特朗普散播謊言
2022/01/07
拜登發表國會暴亂1周年演説 批評特朗普散播謊言

你可能感興趣

拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異
今日 11:12
拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異
拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」
今日 10:54
拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」
【美國疫情】拜登免費派口罩 擴大新冠試劑供應
18:00 2022/01/14
【美國疫情】拜登免費派口罩 擴大新冠試劑供應
政治 美國 拜登 賀錦麗 佐治亞

上一篇文章

湯加奧運持旗手急籌282萬賑災 仍與父親失聯

下一篇文章

【美國疫情】個別州份疫情緩和 專家憂未到頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月20日 時間12:00）
過百富豪聯署呼籲全球政府 「向我地徵稅啦」
過百富豪聯署呼籲全球政府 「向我地徵稅啦」
【英國疫情】英解除強制口罩令等大部分防疫限制（第二版）
【英國疫情】英解除強制口罩令等大部分防疫限制（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款