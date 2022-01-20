開記招唔攰要求加時 拜登力證健康：我做到掌上壓

拜登於周三（19日）發表上任美國總統一周年演説。拜登已79歲，自上任以來外界一直關注其健康狀況。拜登於周三演説的記者會上，表示自己仍未感到疲倦又主動要求加時。拜登更力證自己身體很好，笑言他可即場做掌上壓。

拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異 【下一頁】

美媒報道，拜登（Joe Biden）於記者會上站立了一個半小時，仍然表現得精神充沛。

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拜登似乎答問題答到意猶未盡，仍想繼續與在場記者交流。他甚至主動詢問記者答問環節有無需要加時，又指自己最少可以答多20分鐘問題，再返回辦公室繼續工作。

拜登更站在台上笑道：「我仍然企得到，非常好。」（I can still stand. It’s amazing.）記招開了接近2小時後，拜登更開玩笑指他可以當場做掌上壓。

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在場有右翼媒體記者詢問，為何有部分美國人認為拜登在神智方面不適合做總統管治美國。而拜登則以直接回擊：「我點知道。」（I have no idea.）

有記者更詢問拜登2024年爭取連任時，會否仍然選擇副總統賀錦麗（Kamala Harris）作為其競選拍檔時，拜登也明確表示會。

美國總統拜登不時出現口誤，屢次遭反對派攻擊其年齡及精神狀態。拜登對上一次是於本月11日，前往佐治亞州一間大學演說期間，誤稱賀錦麗為總統（president）。

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責任編輯：鄭錦玲