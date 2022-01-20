【四天工作制】為期6個月　英國30間公司參與「四天工作制」實驗

▲ 近日，有30間英國公司自願參加一項試驗，實施為期六個月的四天工作制度。（法新社圖片）

近日，有30間英國公司自願參加一項試驗，實施為期六個月的四天工作制度。這些公司需允許員工每周工作32小時，而不會削減任何工資或福利。

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據彭博社報道，一些參與試驗的公司甚至容許員工自行在五天內分配32小時。這項活動的總監Joe Ryle表示，「轉向四天工作制對公司來說會是雙贏的局面」。

各地試行結果反應俱佳

類似的試驗也曾在其他國家進行，包括西班牙、新西蘭和冰島，而加拿大和澳洲亦有計劃試行。

冰島政府一項為期四年的試驗發現，每周工作四天可以保持或提高生產率；西班牙政府在試驗中也有類似的結果，促使當地政府提供補助金，鼓勵公司在不減薪的情況下縮短工作時間；而在美國，上個月國會的民主黨議員提出了一項法案，建議將標準工作周從40小時縮短到32小時。

可於離職潮下留住人才

如果該法案成功立法，僱主需向每周工作超過32小時的工人支付加班費。美國眾議院議員Pramila Jayapal表示，「我們早就應該把人和社區置於公司及其利潤之上 ，應優先考慮工人階級的健康、福祉和基本人類尊嚴，而不是僱主的底線」。

四天工作制的支持者表示，這也是公司作為留住人才的一種方式，特別是在疫情間的離職潮下，在有數百萬美國人離開了原有的工作崗位。

只有白領工人受益？

但僱主和經濟學家對每周工作四天的想法卻有保留，表示制度只有白領工人受益。德州大學（University of Texas at Austin）經濟學教授Dan Hamermesh表示，工資已不斷下降的藍領工人為了維持生計，只能選擇延長工作時間。「這在很大程度上是一群富裕的人，告訴別人他們應該工作多少」。

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責任編輯：李智美