融創中國1918升逾一成半　內房股最快第二季見底轉勢？

融創中國 （01918） 今早股價升逾一成，內房股陸續獲摩通、瑞信等大行唱好，上日再炒上，碧桂園 （02007） 今早升逾7%，龍湖 （00960） 升逾4%，光大新鴻基證券策略師伍禮賢 （Kenny）預計，內房股最快第二季見底轉勢，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽：【速睇精華】

**重溫《ET開市直擊》內房再炒上前景點睇 內地食品股新年旺不旺？**【按此－附time code】

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01：00 - 港股今日焦點速覽

01：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：09 - 亞太股市早段市況速報

03：36 - 道指連跌4個交易日 美股跌定未？

07：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：57 - 恒指24000點水平爭持 港股突破24500點才有力轉勢

09：37 - 中長綫對港股不太悲觀 今年有望挑戰27500點阻力

10：18 - 美債息非港股的核心因素 港股今年核心因素是甚麼？

11：00 - 科技股翻生港股才翻生

11：40 - 新春消費旺季短綫可關注內地食品股 中長綫亦受惠國策

13：39 - 發改委力谷春節旺季消費 消費股可受惠

13：59 - 消費股睇好啤酒股、乳業股 長綫睇好華潤啤酒 （00291） 、蒙牛乳業 （02319）

14：47 - 春節旺季短綫睇好中國旺旺 （00151） 、達利食品 （03799） 康師傳 （00322） 、統一企業 （00220）

16：33 - 中國旺旺 （00151） 、達利食品 （03799） 咩價位買入？目標價多少？

18：36 - 觀眾問股：康師傅 （00322） 未有貨甚麼價位可入？中長綫可賺息賺價？

19：49 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 未有貨可否炒底？

22：00 - 內險股有冇力追落後？

22：54 - 要留意做壽險的股份去年下半年復甦不明顯 財險復甦更快

26：00 - 內險股仍受內房拖累 宜第二季才開始留意部署

26：23 - 內險股看好中國平安 （02318） 、中國財險 （02328） 、中國人保 （01339）

27：36 - 港股開市前市況速報

29：47 - ET個股推介：中國神華 （01088）

32：14 - 港股開市初段市況速報

33：10 - 內房股政策放寬不足以令板塊回暖 內房股最大停滯點在哪？

36：10 - 內房復甦最快都要第二季

37：42 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 是否新年消費股？可炒節日氣氛？

39：17 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 55元有貨前景如何？

40：20 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 6.25元有貨怎處理？

41：58 - 內地最新LPR速報

42：35 - 內地放水符合市場預期 第二季內地貨幣政策有機會回復正常

43：57 - 觀眾問股：內地減息放水是不是內銀股末日？

45：51 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 15.3元買入可以上望多少？

49：23 - 觀眾問股：美團 （03690） 246元有貨 沽貨換馬騰訊 （00700） 好不好？

51：23 - 觀眾問股：今年車股仍有得炒？持有GX中國汽車 （02845） 點睇？

52：56 - 觀眾問股：汽車股點睇？吉利汽車 （00175） 、比亞迪 （01211） 、永達汽車 （03669）

54：05 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 前景點睇？甚麼價位可買入？

55：39 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 發盈警 46元有貨現在止蝕好嗎？

57：27 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 15.6元有貨上望多少？15.4元有貨要走嗎？

59：40 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.2元有貨 持貨抑或沽貨？

1：00：38 - 觀眾問股：收息股點揀？長江基建 （01038） vs 電能實業 （00006）

1：01：41 - 港股開市初段市況速報

1：02：25 - 消息股：中石油 （00857） 、瑞聲科技 （02018） 、安踏體育 （02020） 、海豐國際 （01308） 、中鋁國際 （02068）

1：03：51 - 財經日誌提提你