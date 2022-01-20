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【美國疫情】個別州份疫情緩和 專家憂未到頂

環球社會熱點 12:17 2022/01/20

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美國新冠肺炎確診數字有回落跡象，疾控中心數據指最近單日新增逾71萬確診。約翰霍普金斯大學數據指，美國近日感染病例較上周六（15日）有所回落，當過去一周新增確診在3日之內下跌約8%，其中新澤西州、紐約及馬里蘭州的確診個案亦大幅減少。但有專家憂慮，疫情可能未達高峰。

兩成民眾已染疫 開放免費預訂家居檢測工具 【下一頁】

約翰霍普金斯大學數據指，美國於上周五錄得逾80萬宗確診，其後個案大幅回落，全國7日平均新增病例在3日內下降約8%。當中新澤西州平均每日新增確診數字、較過去兩星期減少43%、紐約及馬里蘭州確診數字，亦較過去兩周減少3分1。

但美國醫務總監默西（Vivek Murthy）擔心，由於Omicron變種在全國傳播速度各異，民眾不應期望在短時間內能迎來疫情高峰。同時，雖然紐約及東北部其他地區確診有所緩和，但俄克拉何馬州及威斯康星州平均每日確診較過去兩周增加超過兩倍。

亦有專家指，許多州份為民眾檢測病毒的能力不足，導致確診數字滯後，在家居自行檢測發現確診的個案未有列入官方數據內。根據美國衛生及公共服務部數據，過去一周檢測數量下跌3分1，由平均每日240萬檢測次數、下次至每日約160萬次檢測，檢測能力無法應付Omicron變種。

世衛：全球增近1,900萬確診 警告Omicron非最後變種 【下一頁】

另一方面，即使當地確診數字減少，但住院及死亡個案未有跟隨回落。衛生及公共服務部數據指，新冠住院人數連續幾周上升，錄得15.9萬名患者住院創紀錄新高，包括近2.6萬名成年患者需入住深切治療部。

當地過去單日新增逾71萬宗確診，2,374名患者死亡。美國疾病控制和預防中心（CDC）預測，死亡人數在未來數周仍會增加，估計2月中會有多達3.57萬名患者死亡，平均每日超過逾5,000人病死。

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責任編輯：郭麗明

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