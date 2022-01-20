【內銀股】A股銀行指數升至3個月高位 券商看好內銀估值修復

據路透社報道，中國A股銀行板塊在周四（20日）早段上揚，滬深300銀行指數一度升2%，至近三個月高位，其中在A股上市的平安銀行（深：000001）、招商銀行（滬：600036）及寧波銀行（深：002142）上午漲幅介乎3%至4%。

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最近多家券商也稱，目前看好業績催化下的內銀板塊估值修復。東北證券研報認為，內銀板塊目前處於歷史底部的估值水平和多家銀行良好業績的催化，看好銀行板塊的估值修復；又指，超預期寬貨幣是寬信用即將到來的信號，看好後續產業政策、財政政策的配套發力及由此帶來的信貸增長。

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銀河證券在報告中表示，中期借貸便利（MLF）利率下降有望帶動貸款定價下行，利好實體企業綜合融資成本穩中有降，對信貸需求形成支撐；銀行息差會有壓力但同時有望受益信貸需求層面的改善，實現以量補價。

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記者：林衛