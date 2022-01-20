【房住不炒】5年期LPR利率首降 每百萬房貸少還30元

中國人民銀行再度降息！人行授權全國銀行間同業拆借中心於周四（20日）公布，1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.7%，5年期以上LPR為4.6%。其中，與房貸掛鉤的5年期以上LPR此次下調5個基點。作為房貸報價的參考基準，5年期以上LPR的調整影響到購房者的房貸，即LPR下行意味月供額度降低，也就是購房成本有所降低。

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據報道，以100萬元（人民幣，下同）貸款金額、30年期等額本息還款的按揭貸款為例，在利率調整前，首套個人住房LPR為4.65%，此時月供額為5,156元。而此次利率調整後，LPR為4.6%，此時月供額為5,126元。如此計算，月供額減少了約30元。雖然實質數額看似不多，惟政策意義卻很大，反映當局開始扶持內房業。貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，居民住房按揭貸款成本降低，有助於提高居民購買力，釋放住房消費的同時也帶動其他生活消費。

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從房企角度看，中長期貸款資金成本將進一步降低，進而鼓勵房企願貸敢貸，較好激活房企2022年的投資和新開工意願。從購房者來說，房貸利率成本進一步下調，將進一步激活合理住房消費需求，活躍交易行情。供給端和消費端的活躍，將促進房地產行業景氣度的提升，助力房地產業朝更穩的方向發展。

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記者：林衛