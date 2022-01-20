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【IG新功能】Instagram測試訂閲功能　用戶付費可觀看獨家内容

科技 13:15 2022/01/20

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Instagram正測試訂閲功能。目前，少部分美國創作者可以使用Instagram訂閲功能。（Instagram資料圖片）

早前有消息指，Instagram即將推出訂閲功能，讓創作者可從中賺取收入。近日外媒《Engadget》報道又再次提到，Instagram正測試此功能。目前，少部分美國創作者可以使用Instagram訂閲功能。

報道指，Instagram的新功能讓創作者可以把一些直播或限時動態設爲付費，讓追隨者訂閲。訂閲價格方面，創作者可以自由選擇每月訂閲價格，追隨者可以透過創作者個人資料中的按鈕訂閲。

【串流音樂】Spotify全球最多串流音樂訂戶　YouTube Music年增50%訂戶

與Twitch和Youtube一樣，訂閱者的用戶名稱旁邊會得到一個紫色的徽章。創作者可以從留言和信息中看到用戶的紫色徽章，以方便他們辨識訂閱者，並且投放更多注意力於他們身上。Instagram負責人Adam Mosseri也指出，創作者可以保存這些只限訂閱者觀看的限時動態，然後在其限時動態精選（Highlights）上，就會有紫色圓圈標示。

Instagram計畫在未來幾個月内，將此項訂閲功能的測試擴展至更多創作者。據悉，Instagram未來還會增加更多訂閲功能。Adam Mosseri亦提及，團隊正研究如何讓創作者，獲得訂閱者名單，並帶領這些訂閱者到創作者自建的網站或平台上。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前宣布，計畫到2022年底向創作者投資10億美元（約77億港元），外媒相信，Instagram的新訂閱功能也是其中之一。

【交友軟件】Snapchat將推家長監護功能　保護青少年網上交友

【串流平台大戰】Disney設立國際內容團隊　任命高管帶隊推動創作

責任編輯：吳嘉雯

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