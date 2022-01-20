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【中學停課】教育局：中學下周一起暫停面授課堂直至農曆年假後　中六可回校半日

Hot Talk 12:24 2022/01/20

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【中學停課】教育局：中學下周一起暫停面授課堂直至農曆年假後　中六可回校半日

變種病毒Omicron引發本港第五波疫情，多家中學均有中學生確診。教育局宣布，繼早前宣布幼稚園、小學暫停面授課堂後，全港中學（包括提供非本地課程的學校）須在下星期一（1月24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，直至學校農曆新年假期。至於提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）則暫停所有級別的面授課堂至2月7日止。

教育局發言人指，由於現時正處於準備應屆香港中學文憑考試的關鍵時刻，中學可在採取嚴謹防疫措施的情況下，安排中六學生回校進行最多半日必要的學習及評核活動；此安排亦適用於提供非本地課程學校的應屆公開考試考生級別。至於其他級別，學校應取消或延期在學校舉行的考試及其他校園活動。

發言人表示，近日疫情轉趨嚴峻，本港出現多宗源頭不明的確診個案，社區已有隱形傳播，學校亦接連有確診或初步確診個案，師生需要強制檢測甚至檢疫，因此當局考慮多項因素後，作出上述決定。

相關文章：【第五波疫情】林鄭確認：政府延長防疫措施14天至2月3日年初三　年宵花市檔主可獲抗疫基金資助

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疫情 學校 幼稚園 小學 中學
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