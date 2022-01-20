  • 20°C
香港時間 : 2022120日 (四) 12:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串流音樂】Spotify全球最多串流音樂訂戶　YouTube Music年增50%訂戶

科技 12:30 2022/01/20

分享：

報告認為，YouTube Music能令Z世代和更年輕的千禧一代產生共鳴（resonates among Gen Z and younger Millennials），這是給Spotify敲響警號，因為Spotify的千禧一代核心用戶現在已經開始老化。（法新社）

新冠疫情使不少人都需留在家中工作或學習，亦增加消費者對數碼娛樂的需求，當中自然少不了聽音樂。據市場調查機構MIDiA Research發布《年度串流音樂訂戶市場份額報告》資料，全球串流音樂訂戶群增長趨勢持續，截至2021年第二季度末，共有5.239億訂戶，較一年前增加1.095億訂戶，按年增長26.4%。

Spotify市場份額持續被侵蝕

和上一個年度一樣，Spotify仍然是市場份額最高的數碼服務供應商（digital service provider, DSP），市佔率達31%，但就比2020年第二季度的33%和2019年第二季度的34%有所下降。然而，Spotify依然遙遙領先排名第二、市佔率15%的蘋果音樂（Apple Music）。

【串流平台】YouTube自家製影片無起色　將停止大部分原創節目

報告認為，雖然Spotify在2021年第二季度之前的12個月中，都比其他任何一個DSP增加更多用戶，反映Spotify應不會很快失去其市場領導地位，但其市場份額被侵蝕的情況卻是穩定和具持續性的。

增長速度方面，亞馬遜音樂（Amazon Music）以25%增長率，再次超過20%增長率的Spotify，但表現最突出的還是YouTube Music，這是它連續第二年增長率最高，在2021年第二季度前的12個月裡增長了50%以上。

YouTube Music是過去季度唯一增加全球市場份額的西方DSP。該報告認為，YouTube Music能令Z世代和更年輕的千禧一代產生共鳴（resonates among Gen Z and younger Millennials），這是給Spotify敲響警號，因為Spotify的千禧一代核心用戶現在已經開始老化。

騰訊音樂娛樂、網易雲音樂  共佔全球市場份額18%

最大的用戶增長數目是來自新興市場。騰訊音樂娛樂（TME）和網易雲音樂在2021年第二季度之前的12個月裡共增加3,570萬名用戶，佔全球市場份額的18%。俄羅斯的Yandex是另一個贏家，其用戶群數量翻了一番，達到全球市場份額的2%。Yandex、TME和網易合計佔用戶市場份額的20%，但在2021年第二季度之前的12個月裡，他們就推動了37%的用戶增長。

【串流平台大戰】Disney設立國際內容團隊　任命高管帶隊推動創作

報告指出，非DSP流媒體在2021年激增，意味著串流媒體市場不再依賴於成熟的西方用戶市場的收入貢獻（實際上也不依賴於稀釋ARPU的新興市場）。他們預料非DSP串流媒體收入將在2021年貢獻串流媒體收入增長幾25%至33.3% ，而串流媒體用戶增長即使放緩，其收入仍有望帶來強勁增長。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

相關文章

【串流大戰】Netflix開放新網站「Tudum」　讓用家觀看影集預告、獨家專訪
2021/12/13
【串流大戰】Netflix開放新網站「Tudum」　讓用家觀看影集預告、獨家專訪
【機迷熱話】蘋果曾與Sony洽談　將PlayStation串流遊戲帶到iPhone
2021/12/13
【機迷熱話】蘋果曾與Sony洽談　將PlayStation串流遊戲帶到iPhone
【音樂版權】內地打擊壟斷行爲　音樂串流平台禁簽獨家版權協議
2022/01/07
【音樂版權】內地打擊壟斷行爲　音樂串流平台禁簽獨家版權協議
【音樂串流平台】Spotify HiFi功能一拖再拖　官方：暫未能提供發布時間
2022/01/11
【音樂串流平台】Spotify HiFi功能一拖再拖　官方：暫未能提供發布時間

你可能感興趣

【串流大戰】Netflix開放新網站「Tudum」　讓用家觀看影集預告、獨家專訪
18:24 2021/12/13
【串流大戰】Netflix開放新網站「Tudum」　讓用家觀看影集預告、獨家專訪
【機迷熱話】蘋果曾與Sony洽談　將PlayStation串流遊戲帶到iPhone
20:15 2021/12/13
【機迷熱話】蘋果曾與Sony洽談　將PlayStation串流遊戲帶到iPhone
【音樂版權】內地打擊壟斷行爲　音樂串流平台禁簽獨家版權協議
19:14 2022/01/07
【音樂版權】內地打擊壟斷行爲　音樂串流平台禁簽獨家版權協議
疫情 YouTube Apple 媒體 串流 騰訊 Amazon Spotify 網易（美：NTES） Apple Music

下一篇文章

【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【5G危機】美國航空企業憂慮　新5G基站將導致航班混亂？
【5G危機】美國航空企業憂慮　新5G基站將導致航班混亂？
【錯誤調整】Google Assistant改變白噪音　惹用戶不滿
【錯誤調整】Google Assistant改變白噪音　惹用戶不滿
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
【Tesla】馬斯克被控！強逼董事會收購太陽能企業　股東要求歸還逾1千億元
【Tesla】馬斯克被控！強逼董事會收購太陽能企業　股東要求歸還逾1千億元
【串流平台】YouTube自家製影片無起色　將停止大部分原創節目
【串流平台】YouTube自家製影片無起色　將停止大部分原創節目
【功能移除】iPhone 13通話質素降低？　蘋果證實通話語音降噪功能遭撤回
【功能移除】iPhone 13通話質素降低？　蘋果證實通話語音降噪功能遭撤回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款