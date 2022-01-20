【串流音樂】Spotify全球最多串流音樂訂戶　YouTube Music年增50%訂戶

▲ 報告認為，YouTube Music能令Z世代和更年輕的千禧一代產生共鳴（resonates among Gen Z and younger Millennials），這是給Spotify敲響警號，因為Spotify的千禧一代核心用戶現在已經開始老化。（法新社）

新冠疫情使不少人都需留在家中工作或學習，亦增加消費者對數碼娛樂的需求，當中自然少不了聽音樂。據市場調查機構MIDiA Research發布《年度串流音樂訂戶市場份額報告》資料，全球串流音樂訂戶群增長趨勢持續，截至2021年第二季度末，共有5.239億訂戶，較一年前增加1.095億訂戶，按年增長26.4%。

Spotify市場份額持續被侵蝕

和上一個年度一樣，Spotify仍然是市場份額最高的數碼服務供應商（digital service provider, DSP），市佔率達31%，但就比2020年第二季度的33%和2019年第二季度的34%有所下降。然而，Spotify依然遙遙領先排名第二、市佔率15%的蘋果音樂（Apple Music）。

【串流平台】YouTube自家製影片無起色 將停止大部分原創節目

報告認為，雖然Spotify在2021年第二季度之前的12個月中，都比其他任何一個DSP增加更多用戶，反映Spotify應不會很快失去其市場領導地位，但其市場份額被侵蝕的情況卻是穩定和具持續性的。

增長速度方面，亞馬遜音樂（Amazon Music）以25%增長率，再次超過20%增長率的Spotify，但表現最突出的還是YouTube Music，這是它連續第二年增長率最高，在2021年第二季度前的12個月裡增長了50%以上。

YouTube Music是過去季度唯一增加全球市場份額的西方DSP。該報告認為，YouTube Music能令Z世代和更年輕的千禧一代產生共鳴（resonates among Gen Z and younger Millennials），這是給Spotify敲響警號，因為Spotify的千禧一代核心用戶現在已經開始老化。

騰訊音樂娛樂、網易雲音樂 共佔全球市場份額18%

最大的用戶增長數目是來自新興市場。騰訊音樂娛樂（TME）和網易雲音樂在2021年第二季度之前的12個月裡共增加3,570萬名用戶，佔全球市場份額的18%。俄羅斯的Yandex是另一個贏家，其用戶群數量翻了一番，達到全球市場份額的2%。Yandex、TME和網易合計佔用戶市場份額的20%，但在2021年第二季度之前的12個月裡，他們就推動了37%的用戶增長。

【串流平台大戰】Disney設立國際內容團隊 任命高管帶隊推動創作

報告指出，非DSP流媒體在2021年激增，意味著串流媒體市場不再依賴於成熟的西方用戶市場的收入貢獻（實際上也不依賴於稀釋ARPU的新興市場）。他們預料非DSP串流媒體收入將在2021年貢獻串流媒體收入增長幾25%至33.3% ，而串流媒體用戶增長即使放緩，其收入仍有望帶來強勁增長。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢