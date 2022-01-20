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【姜濤現身？】HSBC滙豐推抽獎送最多12.3萬元獎賞錢　兩港鐵站設「1：1 姜濤」宣傳

Hot Talk 11:56 2022/01/20

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【姜濤現身？】HSBC滙豐推抽獎送最多12.3萬元獎賞錢　兩港鐵站設「1：1 姜濤」宣傳

HSBC滙豐預告推「1.23 Go Goal大抽獎」，於1月23日至2月15日期間，滙豐客戶使用投資、保險、消費及儲蓄等指定滙豐服務，每次使用即可獲得相應優惠並得到1次抽獎機會，頭獎可獲123,000元「獎賞錢」。除此以外，滙豐再次與MIRROR成員姜濤合作，預告「1：1姜濤」將會現身兩個港鐵站宣傳。

據滙豐介紹，參與抽獎的客戶每使用一項指定服務時自動可獲一次抽獎機會，整個推廣期內每人最多可獲14次抽獎機會。滙豐表示，除了頭獎獲123,000元獎賞錢，也設有二獎12,300元獎賞錢，至於其他活動優惠詳情，該行會在1月23日公布。

PayMe推群組利是新功能　滙豐將送姜濤、Marf、Day簽名禮品，可見【下一頁】

滙豐總行大廈外牆將播放姜濤宣傳短片　可參與抽獎

滙豐近期屢與姜濤合作，滙豐表示，最新推廣活動將會找來姜濤連同一眾運動員及KOL 包括曹星如、DJ阿正（黃正宜）及電視節目強尼（許博文）分享自己新一年訂立目標。

此外，滙豐表示，「1：1 姜濤」會現身尖沙咀及銅鑼灣港鐵站，而新年期間滙豐總行大廈外牆將播放姜濤的新年宣傳短片，留意短片內的利是數量可參與抽獎，獎品內容將在該行facebook專頁公布。

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個人銀行 姜濤 滙豐控股（00005） 黃正宜 強尼 Mirror 曹星如
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