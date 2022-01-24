信諾首創視像門診保障　全方位支援僱主僱員

獎項：最佳團體醫保



為了讓企業能為僱員提供穩健及具競爭力的保障/薪酬方案，以吸引及挽留合適人才，信諾不斷開拓及改進醫院及診所網絡，並設立醫療服務經理團隊為僱員制定最合適的治療方案。在確保僱員健康之外，信諾藉有效控制索償水平從而提供相宜的保費，獲不少中小企投以信心一票，因而在「優秀保險企業大獎2021」中獲頒「最佳團體醫保」獎項。



信諾自1933年投入香港保險業務，一直以來策劃無微不至的保障，為客戶的不同人生階段提供適切建議。信諾香港行政總裁及區域總經理Jonathan Spiers表示：「我們明白健康以及對企業感到滿意的僱員，是發展業務的關鍵，因此我們為中小企提供各式各樣的團體保險方案，以確保其僱員得到全方位及高性價比的保障。」

▲ 信諾香港行政總裁及區域總經理Jonathan Spiers說：「保險公司的角色不只是在客戶有需要時提供金錢上的支援，而是全方位地照顧客戶所需。」

自選附加保障 保費水平具競爭力



以最新推出的「信諾健康易團體保險」¹計劃為例，中小企可根據僱員需要及預算，靈活度身制定合適的保險方案，如全職僱員數目3人或以上的公司已可投保，令團體醫保可以負擔到、保障到，以及預計到。僱主可先選擇門診保障及/或住院及手術保障規劃，再從附加醫療保障、牙科保障或傳染病入息現金保障中，選擇所需的自選保障。因應市民對疫情的關注，計劃更提供附加保障，若僱員由註冊醫生確診指定傳染病²而須在香港的醫院之隔離病房入住連續15日，即可獲得每月5,000港元現金賠償，為期連續三個月。



在提供靈活選項以外，信諾亦明白控制成本，是中小企在疫情下經營的重中之重，尤其對首次投保中小企而言更是如此，因此信諾致力提供價格相宜的團體醫保。以「信諾健康易團體保險」的門診保障計劃為例，保費可低至每名僱員每年155³港元。另外，如團體醫保的成員希望提升醫療保障，他們在購買信諾的其他醫療保險產品時，亦可享有折扣優惠。



提供終身醫保選項 醫療服務經理支援



另一方面，信諾亦為個人客戶提供一系列的醫療保險產品，因應客戶所需，提供可靠的保障。在團體醫保的基礎上，信諾為僱員準備「僱員健康增值保障計劃」（健康增值保）。這是一份可攜式個人醫療保障計劃，能配合僱員現時於信諾團體醫療計劃外，提升現有醫療保障。「健康增值保」除了毋須醫療核保、保證受保外，在僱員離開公司或退休後，仍能提供終身醫療保障，讓他們倍感安心。



「我們不僅希望照顧僱員的身體健康，亦希望保護其心理健康。除提供醫療保障外，亦有24小時全天侯僱員支援計劃熱綫及醫療服務經理保駕護航。」Jonathan指出，如僱員有需要進行治療，專屬的醫療服務經理能為僱員預計所需的醫療開支及有需要面對的狀況，以及跟進入院接受手術或治療的安排。



為回應智能化趨勢，信諾推出客戶服務聊天機械人Chloe，即時為客戶尋找附近的普通科或專科醫生資訊並進行預約，用戶只需輸入感興趣的關鍵字，Chloe更會提供健康及保健貼士。至於MyCigna手機應用程式則是為現有信諾客戶而設，讓客戶隨時查看並管理個人保障範圍、即時搜尋附近門診及輕鬆處理索償事宜。至於僱主則可透過信諾團體保險網頁管理保單，包括查閱保單詳細資料、保費繳付情況和成員名單等。



突破醫療網絡限制 持續照顧健康福祉



此外，因應疫情期間市民減少外出，信諾與DoctorNow攜手合作推出信諾視像診療服務，集合全港普通科及專科醫生，以網上診所形式，突破醫療網絡限制，讓僱員無論安在家中或辦公室，也能預約指定醫生看診，服務亦提供專科醫生轉介服務、藥物上門送遞服務及醫生證明。



對於獲頒獎項，Jonathan表示：「我們很榮幸獲得『最佳團體醫保』這項殊榮，這獎項肯定了我們一直以客為本的理念，以及持續追求產品創新的成果，我們會繼續努力為客戶進一步提升保障，保護更多僱員的健康與福祉。」

▲ 信諾環球保險有限公司行政總裁及區域總經理Jonathan Spiers（右）及信諾環球保險有限公司首席銷售總監簡嘉倫在「優秀保險企業大獎2021」中獲頒「最佳團體醫保」獎項。

註：本文中「信諾」及「我們」指信諾環球保險有限公司。

備註：

1 受有關條款及細則約束。詳情請參閱網站信諾中小企團體保險系列的產品資料: https://www.cigna.com.hk/zh-hant/group-medical-health-insurance/sme-business-insurance-services/

2 根據香港特別行政區政府按《預防及控制疾病條例》（第599章）而界定。

3 保費是根據受保人於保單生效日及於每個保單周年日續保時之年齡、所選保障及其相應計劃級別而釐定。上述保費是根據擁有3名全職僱員的企業並選擇門診保障計劃一而計算。



（特約）