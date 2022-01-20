【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失

▲ Crypto.com行政總裁Kris Marszalek昨（19日）接受外媒訪問，承認是次黑客攻擊，並有客戶因是次事件導致資產損失。（官方截圖）

加密貨幣交易平台Crypto.com周一（17日）公布，發現「未經許可活動」而暫停用戶提款，當時該企的行政總裁Kris Marszalek，表示公司服務已回恢正常，並強調沒有客戶出現資產損失。惟兩天後，Kris Marszalek昨（19日）接受外媒訪問，承認是次黑客攻擊，並有客戶因是次事件導致資產損失。

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據外媒《The Verge》引述Kris Marszalek指，是次黑客攻擊事件，大約有400名客戶的賬戶遭到入侵，因此導致資金被盜，惟總損失金額和具體入侵方法的細節仍在調查中。Kris Marszalek更表示，自首次披露網站受到攻擊後，並沒有收到任何監管機構的聯絡，他表示，若有需要，願意協助調查。

事實上，於事件發生初期，Kris Marszalek否認出現黑客攻擊和資產損失一事，僅提到少數用戶「報告了他們賬戶上的可疑活動」。不久後，一間國際安全公司 PeckShield ，於Twitter上發布推文稱，實際上 Crypto.com 損失的 ETH （以太幣）約為 1,500 萬美元（約1.1億港元），並被黑客發送到混幣平台Tornado Cash進行「清洗」。

混幣平台Tornado Cash是一種被稱為「混合器」的加密貨幣私隱工具，可以隱藏以太幣來源和發送目的地，亦因此很容易被用作清洗盜竊和其他加密相關犯罪所得的以太幣的工具。

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責任編輯：文睿

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