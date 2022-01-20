最高法院駁回特朗普要求 眾議院委員會可取檔案局文件

美國國會山莊暴動已逾1年，美國前總統特朗普早前入稟法院，要求阻止美國國會調查委員會取得美國國家檔案局相關文件。美國最高法院周三（19日）正式駁回特朗普要求，美國傳媒報道需向國會移交移文件多達逾700份。

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《路透社》報道，即使相關訴訟仍在下級法院展開，但最高法院裁決令國家檔案局（National Archives）持有的文件可被公開。美國有線新聞網絡（CNN）報道指，需移交文件多達逾700份，或能釐清國會暴動發生始末，以及特朗普（Donald Trump）在事件的角色。

美國眾議院國土安全委員會主席主席湯普森（Bennie Thompson）和共和黨第三資深的眾議員切尼（Liz Cheney）發表聲明表示， 最高法院裁決象徵美國民主的勝利。2人其後透露，調查委員會已收到部分特朗普希望保密的文件。

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最高法院9名大法官中，僅得保守派法官Clarence Thomas表態指不同意裁決。特朗普發言人尚未就事件發表評論。最高法院亦強調，即使特朗普仍然在任，對今次裁決亦不會有任何影響。

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責任編輯：李俊儀