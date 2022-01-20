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【三孩政策】國家衛健委：將研究出台更多積極生育支持政策　中國飛鶴升逾半成

股市 11:18 2022/01/20

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國家衛健委：將研究出台更多積極生育支持政策　中國飛鶴升逾半成

內地去年中通過三孩生育政策，國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，各地方各部門正在積極行動，推進優化生育政策任務落實，包括延長產假、取消社會撫養費等，未來將聯同相關部門，知道各地落實好三孩生育政策，研究出台更多積極生育支持措施。

中國飛鶴 （06186） 現升6.1%，報11.48元；錦欣生殖 （01951） 升1.8%，報8.68元。

楊金瑞在新聞發布會上表示，自三孩生育政策出台以來，各地各部門在推進、優化、落實有關政策方面推出多項措施。當中，包括取消社會撫養費等制約措施，出台教育「雙減」、三孩生育保險待遇、提高特殊家庭扶助金標準等。

在產假方面，目前25個省份完成條例修訂，部分省份已經制定實施方案，各地普遍延長產假30至90天，增加普惠托育服務發展、計劃生育家庭權益保障等條款。部分省市亦探索發放生育津貼、從財政投入促進普惠托育發展等。

相關文章：【業績｜乳業股】中國飛鶴上半年多賺36%　中期息倍增至0.2973元　早段升8%

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港股 中國 人口 生育 中國飛鶴（06186） 錦欣生殖（01951）

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