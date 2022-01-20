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【智能手機】中國智能手機出貨量年增長15.9%　未回復至疫情前水平

科技 11:27 2022/01/20

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根據中國信息通信研究院（CAICT）發布的數據，2021年中國智能手機出貨量共計3.428億部，比2020年同期增長15.9%。（法新社）

近年芯片短缺和新冠疫情問題，都對中國智能手機市場造成壓力。不過最近有數據顯示，中國智能手機市場去年的出貨量水平比2020年疫情最嚴重時期，正由最低位反彈。

【6G】 聯發科發表願景白皮書　披露6G五大關鍵趨勢

根據中國信息通信研究院（CAICT）發布的數據，2021年中國智能手機出貨量共計3.428億部，比2020年同期增長15.9%。惟該出貨量仍低於2019年疫情出現前的3.717億部。

【三星芯片】三星自研芯片Exynos 2200登場　首度引入光線追蹤圖像處理功能

市場研究公司Counterpoint Research合夥人Neil Shah表示，智能手機行業在2021年由於全球半導體短缺，導致供應鏈面臨嚴重問題，可能使該市場無法達到疫情前水平。同時因內地政府貫徹執行「清零」政策，對某些地區進行封鎖，試圖阻止疫情擴散，都影響了消費者的購物行為，包括降低換新手機的頻率。

第四季全球智能手機出貨量  僅增長1%

另據市場研究公司Canalys早前發布的數據顯示，2021年第四季度全球智能手機出貨量同比僅增長1%，原因是受制於供應鏈短缺和全球疫情加劇。Canalys表示，由於市場對iPhone 13需求依然強勁，使蘋果公司（Apple）重新成為全球最大的智能手機製造商，市場份額為22%。南韓三星（Samsung）緊隨其後，佔有20%的市場份額。

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責任編輯：陳卓賢

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