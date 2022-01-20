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拜登上任美國總統一周年 揚言新政府表現優異

環球政治 11:12 2022/01/20

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周三（19日）為拜登就任美國總統一周年，他於白宮發表上任一周年演説。拜登回顧首年總統任期，列舉新冠疫情救濟計劃等政績，表揚在他帶領下的新政府表現優異。但拜登承認抗疫工作仍未告一段落。

拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周三於白宮東廳舉行上任以來第10次記者會，遠少於對上幾位總統召開記者會的次數。

他指新冠疫情帶來的威脅確實使美國人士氣低落，但自己上任首年已面對無數危機，認為政府表現已超出預期（outperformed expectations）。

Omicron變種疫情持續帶來陰霾，拜登承認疫情已影響民眾的身心健康接近兩年，甚至有部分人已將此視為新常態。

拜登堅稱美國情況現已較他初上任時好轉，但承認自己沒有及早擴大檢測範圍。拜登承諾在他領導下美國不會再重返疫情初期，指抗疫工作仍未告一段落，一切會變得更好。

拜登演説期間列舉首年任期的多項政績，包括通過1.9萬億美元紓困方案援助家庭及兒童，並簽署1萬億美元基建法，為美國道路等基建設施提供數以千億計的資金。

至於近2萬億美元的「重建美好未來方案」（Build Back Better Plan）目前仍於國會參院卡關，但拜登表明有信心民主黨人可在今年中期選舉前通過方案内大部分措施。

美國前總統顧問批民主黨 「領導層唔差但支持者差劣」 【下一頁】

拜登坦言無預計過國會共和黨人會如此堅決阻撓其提出的法案通過，表示自己無法凝聚國會兩黨人士，合力讓美國變得更好。他更抨擊共和黨仍以美國前總統特朗普（Donald Trump）馬首是瞻，指一個已下台的人仍能威嚇整個政黨。

他駁斥外界指其議程激進的説法，強調自己並非要做不可能的事，一切都是美國人長期要求而切實可行的事。

拜登發表演説後回答多名記者的提問。有記者詢問美國撤軍阿富汗一事，拜登形容撤軍阿富汗是艱難決定，但他不會為此道歉。

在經濟方面，拜登表示壓抑通脹是美聯儲的關鍵任務，又指他提出的國内方案能有效應對物價飆升的問題。

有記者更詢問拜登2024年爭取連任時，會否仍然選擇副總統賀錦麗作為其競選拍檔時，拜登也明確表示會。

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責任編輯：鄭錦玲

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