【串流平台大戰】Disney設立國際內容團隊　任命高管帶隊推動創作

▲ 迪士尼（Disney）最新宣布，將創建國際內容創作中心。（Disney+截圖）

現時影片串流平台競爭激烈，各平台也想盡辦法脫穎而出。迪士尼（Disney）最新宣布，將創建國際內容創作中心，並任公司原有高管Rebecca Campbell，為創作中心的行政總裁帶領，支援迪士尼在全球擴展和消費者上的業務。

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據《路透社》報道，Rebecca Campbell將監督更多本地製作內容的創作，以推動Disney+、Hulu 和Star+的發展，此外，Rebecca Campbell還將繼續監督迪士尼的國際媒體團隊，並向迪士尼的行政總裁Bob Chapek直接匯報工作。

據悉，迪士尼自2019年底推出Disney+以來，該企的串流媒體發展迅速擴張，截至去年末，Disney+已擁有1.79億用戶，而迪士尼計劃繼續擴展迪士尼的服務地區和國家，期望於20223年時，Disney+的服務能覆蓋160個國家。

事實上，迪士尼一直也在擴展不同地區的服務內容。去年 10 月，迪士尼公佈了一系列來自亞太地區的創作內容，其中包括，南韓女團BlackPink的紀錄片，以及由獲獎演員鈴木良平和角健人主演的日本醫療劇《東京 MER》等。

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責任編輯：文睿

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