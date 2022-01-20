【阿里巴巴9988】中信里昂：中國宏觀經濟拖累阿里電商及雲業務　12月GMV料僅增5.5%

▲ 中信里昂預料中國宏觀經濟拖累阿里電商及雲業務，12月GMV料僅增5.5%。

中國零售市場低迷，中信里昂發表報告指，阿里巴巴的電商和雲業務受中國宏觀經濟拖累，阿里12月表現會令人失望，預料商品成交金額（GMV）僅增長5.5%，零售商業客戶管理（CMR）則按年持平。阿里巴巴 （09988） 升4.1%，報129.3元。

美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險，可見【下一頁】

中信里昂指，去年11月中國網上零售額因封城和消費情緒疲弱而急跌4.9%，因而預料12月GMV僅增長5.5%。即使淘特和淘菜菜保持良好增長速度，但變現能力一般。

同時，企業為了應對經濟下行而投放更多資源在其他領域身上，減少數碼轉型的開支，估計阿里雲增長減慢，料其收入增長24%至200億元人民幣，依然能保持盈利。

中信里昂估計阿里今財年收入增18.2%，經調整後淨利跌23.3%，並下調目標價由250美元降至210美元。不過，該行認為阿里現時估值不昂貴，重申為「買入」評級。

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編輯：姚卓然