拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」

經過上周3場會談後，俄羅斯與美國為首等西方國家集團仍然未能排除分歧，定出解決東歐局勢緊張的方案。美國總統拜登預測，俄羅斯未來會「進入」烏克蘭，同時亦有感北約內部不團結。烏克蘭官員對此大感震驚，指言論有如「開綠燈」。

與俄羅斯仍有重大分歧 北約承諾舉辦更多會議 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周三（19日）出席新聞發布會時表示，即使現時有「小型入侵」（minor incursion），美國與歐洲盟友仍需時間決定，採取哪種行動應對，意指北約（NATO）內部對俄羅斯威脅並不團結。

但拜登指出，俄羅斯現時部署在烏克蘭邊境的軍事力量若果真入侵，俄羅斯將面臨災難後果。拜登表示不清楚俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是否決定入侵，但個人猜測是會「進入」（move in）烏克蘭。

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烏克蘭官員對拜登言論大感震驚，向美國有綫新聞網絡（CNN）透露，拜登此舉猶如為俄羅斯「開綠燈」，表示此前從未在美國官員口中聽過類似論述，並指出烏克蘭政府對此亦庛到錯愕。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）其後發聲明解釋，指拜登言論向普京明確表示，若俄軍進入烏克蘭國土將是入侵行為，美國及盟友將以迅速﹑強硬及一致手段回應。一名華府高層官員透露，若俄國武力入侵及破壞烏克蘭主權，美國將以嚴厲懲罰回擊。

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責任編輯：吳漢培