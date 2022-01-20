【跨境理財通】理財通已有逾2.2萬人參與　劉應彬：首階段重視客戶體驗、再考慮放寬產品門檻

▲ 理財通截至去年底亦有逾2.2萬人參與 劉應彬：首階段重視客戶體驗、再考慮放寬產品門檻

跨境理財通在去年9月正式推出，金管局副總裁劉應彬透露，截至去年底，透過中銀開設跨境理財通戶口的投資者，已經超過22000名，進行的跨境匯款超過5000筆，涉及資金超過4億元人民幣。而未來金管局亦會繼續加強與跨境理財通相關的投資者教育工作，逐步考慮擴大涵蓋的理財產品範圍。

目前，跨境理財通初階段主要覆蓋低至中風險，以及相對簡單的理財產品。劉應彬在出席一個峰會時表示，業界一直希望監管機構能夠放寬對跨境理財通產品的要求，以令跨境理財通能夠覆蓋更加複雜的理財產品，不過因跨境理財通仍處於推出初期，因此希望在現有框架基礎上先作改善，首先注重用戶體驗以及投資流程，待運作成熟後，會再考慮進一步擴大產品服務範圍。

他又指，大灣區的高淨值家庭數目佔全國總數的兩成，擁有廣泛的金融投資需求，其潛力仍未得到充分開發，而大灣區的人口是香港的10倍，因此預計跨境理財通將令香港銀行的客戶範圍擴大10倍。

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記者：梁安琪